  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Batman'da bir eve EYP'li saldırı! 1 ölü
Yerel

Batman'da bir eve EYP'li saldırı! 1 ölü

Batman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir eve yapılan EYP'li saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:48:00 - 2022-08-12 23:50:59
Batman'da bir eve EYP'li saldırı! 1 ölü

Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hilal Mahallesi’nde evinin balkonunda oturan İbrahim Katlan’a (50) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda İbrahim Katlan hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23