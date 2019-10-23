Batman'da aranan suç makinesi yakalandı Kentte çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, 13 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şahsı yakaladı.

Batman’da 13 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bisiklet hırsızlığı ele verdi İki ayrı mahallede gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 13 ayrı suçtan suç kaydı bulunan R.A. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis şahsı gözaltına aldı. R.A. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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