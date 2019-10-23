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Batman'da aranan suç makinesi yakalandı

Kentte çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, 13 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şahsı yakaladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:22
Batman'da aranan suç makinesi yakalandı

Batman’da 13 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bisiklet hırsızlığı ele verdi

İki ayrı mahallede gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 13 ayrı suçtan suç kaydı bulunan R.A. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis şahsı gözaltına aldı. R.A. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:22
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