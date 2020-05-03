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Aktüel

Batman'da aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:04:47 -
Batman'da aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da hafif ticari aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araçta arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.


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