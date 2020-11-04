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Aktüel Batman'da 75 kız öğrenciye tablet ve bilgisayar dağıtıldı
Aktüel

Batman'da 75 kız öğrenciye tablet ve bilgisayar dağıtıldı

19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Müdürü Şükran Altun: - "Amacımız, kız çocuklarımızın eğitim sürecinin aksamaması ve onlara destek olmak"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:07:21 -
Batman'da 75 kız öğrenciye tablet ve bilgisayar dağıtıldı

BATMAN (AA) - Batman'da, 19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim konusunda sıkıntı yaşayan kız öğrencilere 75 tablet ve bilgisayar verildi.

19 Mayıs Mahallesi ÇATOM Müdürü Şükran Altun, yaptığı açıklamada, dezavantajlı kız çocuklarının desteklenmesi amacıyla birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Partner kuruluşlarla sürdürdükleri faaliyetler kapsamında, kız öğrencilere, başta burs olmak üzere kırtasiye, servis ve dershane ücreti gibi bir çok yardım çalışması yürüttüklerini belirten Altun, İstanbul merkezli Payda Platformu tarafından bağışlanan 75 tablet ve bilgisayarı dar gelirli kız öğrencilere dağıttıklarını bildirdi.

"Amacımız, kız çocuklarımızın eğitim sürecinin aksamaması ve onlara destek olmak." diyen Altun, bu amaçla tablet ve bilgisayar desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Altun, 2015'ten bu yana partner yardım kuruluşlarla kızlara yönelik yardımlar yaptıklarını aktararak, şu anda 125 kız öğrencinin burs aldığını anlattı.

Yardım yaptıkları 50'e yakın kız öğrencinin tıp, mühendislik, hukuk ve hemşirelik bölümlerinde üniversiteye yerleştiğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"Yardım ve destek faaliyetlerimiz, paydaş kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde devam ediyor. Daha fazla paydaş kuruluş bulmamız halinde daha fazla kızımızın eğitimine katkı sunabiliriz. Bundan dolayı yardım kuruluşlarımızın desteklerini bekliyoruz."

Tablet alan öğrencilerden ortaokul öğrencisi Medine Şahin (11) 5 yıldır ÇATOM'un faaliyetlerine katıldığını dile getirerek, özellikle eğitimine büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Şahin, "Burs alıyorum. Tablet ve kırtasiye yardımında bulundular. Yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Matematik öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Zehra Sezgin ise üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "Bilgisayarımla artık daha rahat ders çalışabileceğim. Hedefim insanların sağlığına katkı sunmak amacıyla hemşire olmak." ifadelerini kullandı.

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