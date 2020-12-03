Batman'da 106 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

BATMAN (AA) - Batman'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 106 yaşındaki Gazale Turan, 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

106 yaşındaki Gazale Turan, nefes darlığı, iştahsızlık ve baş dönmesi şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.



Kovid-19 testi pozitif çıkan Turan, 10 gün süren tedavinin ardından hastalığı yenerek, taburcu edildi. Turan, doktorlara teşekkür ederek, ilerlemiş yaşına rağmen hastalığı atlattığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Turan'ın torunu Ercan Turan da önce annesi, kız kardeşi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sonra babaannesinde şikayetlerin başladığını söyledi.

Babaannesinin tedavi altına alındığı hastaneden 10 gün sonra taburcu edildiğini kaydeden Turan, "Aldığı ilaçların sayesinde kendini toparlamaya başladı. Babaannemin durumu şu an iyi. Evdeki diğer üyelerin de durumları iyi." diye konuştu.







