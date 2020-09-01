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Aktüel Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki
Aktüel

Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:43:13 -
Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, kentle ilgili yazısından dolayı Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'e tepki gösterdi.

Vali Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyaretine eşlik eden gazetecilere, Özgentür'ün yakışıksız bir yazı kaleme aldığını hatırlatarak yazıyı kınadığını söyledi.

Batman'ın modern bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, "Batman'ın insanları kıymetli, memleket sevdalısı, çalışkan ve üretken insanlardır. Öyle İstanbul'dan, boğazdan, Anadolu'yu hiç tanımadan böyle jakoben ifadelerle, yukarıdan bakan ifadelerle bizim güzel insanlarımızı karalamak kimsenin haddi değildir." diye konuştu.

Vali Şahin, Batman OSB'de çalışan işçilerin yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu ve OSB müdürünün de kadın olduğunu aktardı.

"Yazarın kafasında zannedersem bir ortaçağ algısı var." diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü köy dediği zaman aklına Kadıköy, yayla deyince de aklına Tuzla'daki Yayla Mahallesi geliyor. İstanbul'dan daha ötesini görmediği için böyle yorumlar yapıyor. Buyursun gelsin, Batman nasıl bir şehir kendisine tanıtalım. Batman insanları nasıl insanlar kendisi yakından görsün."

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