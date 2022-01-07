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Ekonomi Batman Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

Batman Üniversitesi personel alıyor

Batman Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde personel alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:35:00 -
Batman Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların  başvuru  formu  ve  ilanda  başvuracakları  pozisyon  için  istenilen  belgeleri eksiksiz  şekilde  07.01.2022 tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  Üniversitemiz Personel   Daire   Başkanlığına   şahsen   teslim   etmeleri   veya    posta   yoluyla   göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta  yoluyla  başvuru  yapacak  olan  adaylar  “BATMAN  ÜNİVERSİTESİ  BATI RAMAN  KAMPÜSÜ  REKTÖRLÜK  BİNASI  PERSONEL  DAİRE  BAŞKANLIĞI”  adresine evraklarını gönderecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi   07.01.2022      

Başvuru Başlangıç Tarihi        07.01.2022      

Son Başvuru Tarihi21.01.2022 (Mesai Bitimi)      

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi     04.02.2022      

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi         11.02.2022      

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://batman.edu.tr/   

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.      

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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