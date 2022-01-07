Batman Üniversitesi personel alıyor
Batman Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde 07.01.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine evraklarını gönderecektir.
BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi 07.01.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Son Başvuru Tarihi21.01.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 04.02.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 11.02.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://batman.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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