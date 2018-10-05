Batman şehidi Ulus, ebedi yolculuğuna uğurlandı

Teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un naaşı, helikopterle Bergama 14 Eylül Stadyumu'na getirildi.

Helallik alınması için Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, burada yapılan duanın ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Yücel, annesi Şükran, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan ve askeri üniforma giyen kardeşi Çağrı Ulaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Yücel Ulus, oğlunun naaşının Türk bayraklarının asıldığı meydana getirilişi sırasında, teröristleri lanetleyerek, "Şerefsiz bunlar, ağlamayacağım. Teke tek çıkamıyorlar karşılarına hepsi korkak şerefsiz bunların." dedi.

Tabutun üstüne Galatasaray atkısı konuldu

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, tuttuğu takım olan Galatasaray'ın atkısı konuldu. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında, şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli de şehidin tabutunu taşıdı. Soylu ve Pakdemirli, şehidin babasının koluna girerek, bir süre top arabasının arkasından yürüdü.

Bu sırada cenazeye katılan vatandaşlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un naaşı, törenin ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Düğüne gelecekmiş

Bu arada, Ulus'un göreve çıkmadan önce babası Yücel Ulus ile telefonda konuştuğu, dayısının oğlunun bugün gerçekleştirilecek düğününe katılmak üzere Bergama'ya geleceğini söylediği öğrenildi. Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.