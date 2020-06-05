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Aktüel

Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:16:32 -
Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı.

Dün öğle saatlerinde Batman Çayı'na girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli Nadir Ali'nin (14) bulunması için AFAD ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Ali'nin cansız bedeni bulundu.

Ali'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çaydan çıkarılan ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.


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