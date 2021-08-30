Batman Barajına 813 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının balıklandırılması, balık türlerinin artması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının su ürünlerinden karşılanması amacıyla baraj göletine 813 bin yavru sazan takviyesi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, amatör balıkçılığın yaygınlaşmasını da amaçladıklarını söyledi.

Sazan balığının faydalı bir balık türü olduğuna işaret eden Gün, “Bakanlığımızın su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında Şanlıurfa ilimizin su ürünleri üretim tesisinde üretilen pullu sazan yavruları ilimizin Batman Barajına bırakıldı. Bu projenin amacı hem iç su kaynaklarımızın balıklandırılması, bu balıklandırılmayla hem balık türünün artması, bunun yanında da amatör balıkçılığı da yaygınlaştırmadır. Sazan balığı otçul bir balık olduğu için barajlarda ve diğer göletlerde temizleme konusunda faydalı bir balık.” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün’ün yanı sıra, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serap Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ercan Turan ve su ürünleri mühendisleri katıldı.