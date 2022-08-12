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Dünya Batı'yı örnek gösterip kriz çığırtkanlığı yapanlara ibretlik video! 'Gördün mü asrın yazarı? Burası Paris!'
Dünya

Batı'yı örnek gösterip kriz çığırtkanlığı yapanlara ibretlik video! 'Gördün mü asrın yazarı? Burası Paris!'

Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı, başkent Paris'te çöp toplayan Fransızları video ile kaydetti. Küresel krizin vurduğu Batı'yı Türkiye'ye örnek gösterenlere ders veren vatandaş, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e seslendiği videoda, "Bak iyi bak. Gördün mü asrın yazarı? Burası Paris." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 17:07:00 -
Batı'yı örnek gösterip kriz çığırtkanlığı yapanlara ibretlik video! 'Gördün mü asrın yazarı? Burası Paris!'

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'deki iktidar karşıtı yazarların ve muhaliflerin öve öve bitiremediği Batı, son yılların en zor günlerini yaşıyor. Pandeminin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle enflasyonda tarihi zirveleri gören Avrupa'nın göbeğinde rezil görüntüler kaydedildi.

Market reyonlarının yağmalandığı, sokaklarını farelerin bastığı, başkent Paris'i 'aşk şehri' diyerek dünyaya pazarlanan Fransa'da çöp toplayan insanların görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Paris'te çöp toplayan vatandaşları kaydetti

Parislilerin çöpten yiyecek topladığı anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir Türk vatandaşı, Batı hayranlarına ders niteliğinde sözler sarf etti.

Videoyu çeken vatandaş, videoda Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e de seslendi. Özdil'in Türkiye'deki ekonomik gelişmeler üzerinden sürekli iktidarı eleştirip, kriz çığırtkanlığı yaparak Batı'yı örnek göstermesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Özdil, burası Paris. Bak iyi bak. Gördün mü asrın yazarı? Burası Paris.

 

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