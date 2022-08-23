Batırık nerenin yemeği, nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi

Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet olan batırık tarifi ve püf noktaları google arama motorlarında tarafından sıklıkla soruluyor. Bu yazımızda en güzel batırık nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz. Peki, batırık nasıl yapılır? Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? İşte batırık malzemeleri, Mersin batırık tarifi püf noktaları ile paylaşıyoruz.

Batırık nedir nasıl yapılır?

Batırık, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılan bir çeşit salatadır. Batırığı mercimek köftesinden ve kısırdan ayıran birkaç özelliği vardır. Mesela mercimek köftesi ile sıkma batırık, şekil olarak birbirlerine benziyorlar lakin mercimek köftesi, batırığa nazaran daha kuru diyebiliriz

Batırık nerenin yemeği? Batırık hangi yöreye ait?

İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde, Karaman, Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır.

MERSİN BATIRIK TARİFİ

MALZEMELERİ

1 su bardağı bulgur (ince, esmer)

½ çay bardağı tahin

1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)

1 çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates (arzuya göre)

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3 adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

BATIRIK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tüm sebzelerimizi yıkayıp, hazırlayalım. Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım. Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım. Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim (Havanda da dövebilirsiniz) Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım. Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır. Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin (bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz) Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun. Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin. Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık. Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın. Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin. Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin. Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın. Deneyeceklere afiyet olsun.