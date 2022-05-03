  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Batırel'den bomba yazı: Mayıs ayında fırtına kopacak
Medya

Batırel'den bomba yazı: Mayıs ayında fırtına kopacak

Türkiye’yi hâlâ dövizle terbiye etmek isteyenlerin sevinçlerinin kursaklarında kalacağını belirten Necmettin Batırel, "Kurlarda çöküş başlıyor... Şimdi TL zamanı. Mayıs ayı ile birlikte enflasyonun tepeden yuvarlandığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 11:39:00 -
Batırel'den bomba yazı: Mayıs ayında fırtına kopacak

Türkiye’yi hâlâ dövizle terbiye etmek isteyenlerin sevinçlerinin kursaklarında kalacağını belirten Necmettin Batırel, "Kurlarda çöküş başlıyor... Şimdi TL zamanı. Mayıs ayı ile birlikte enflasyonun tepeden yuvarlandığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) 800 milyar dolarlık ekonomiye sahip Türkiye küresel bir güç hâline geldi. Dünyanın her ülkesinde proje yapıyoruz. Çok önemli şirketlerimiz var. Uluslararası alanda 250 dev şirkette, 40’tan fazla altyapı projelerine sahibiz. Yurt dışındaki varlıklarımız 50 milyar doları aştı. Açıklanan kararların sermaye kontrolü ile zerre kadar alakası yok... Bazı şirketler aldıkları TL kredilerini artık amaç dışı  kullanıp dövize yatırarak dövizin yüksek kalmasını sağlayamayacak. Suudi Arabistan’la başlayacak büyük ticaret hamlesinde ilk etapta 15 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanacak. Ardından 50 milyar doları bulan yatırımlar hayata geçecek. Turizm sezonu açıldı, pandemiden kurtulduk. 40 milyon turistten 35 milyar dolar gelir bekleniyor. Merkez Bankasının rezervleri 120 milyar doları aştı. Türkiye’yi hâlâ dövizle terbiye etmek isteyenlerin sevinçleri kursaklarında kalacak! Kurlarda çöküş başlıyor... Şimdi TL zamanı. Mayıs ayı ile birlikte enflasyonun tepeden yuvarlandığını hep birlikte göreceğiz..."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay