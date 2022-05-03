Batırel'den bomba yazı: Mayıs ayında fırtına kopacak

Türkiye’yi hâlâ dövizle terbiye etmek isteyenlerin sevinçlerinin kursaklarında kalacağını belirten Necmettin Batırel, "Kurlarda çöküş başlıyor... Şimdi TL zamanı. Mayıs ayı ile birlikte enflasyonun tepeden yuvarlandığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) 800 milyar dolarlık ekonomiye sahip Türkiye küresel bir güç hâline geldi. Dünyanın her ülkesinde proje yapıyoruz. Çok önemli şirketlerimiz var. Uluslararası alanda 250 dev şirkette, 40’tan fazla altyapı projelerine sahibiz. Yurt dışındaki varlıklarımız 50 milyar doları aştı. Açıklanan kararların sermaye kontrolü ile zerre kadar alakası yok... Bazı şirketler aldıkları TL kredilerini artık amaç dışı kullanıp dövize yatırarak dövizin yüksek kalmasını sağlayamayacak. Suudi Arabistan’la başlayacak büyük ticaret hamlesinde ilk etapta 15 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanacak. Ardından 50 milyar doları bulan yatırımlar hayata geçecek. Turizm sezonu açıldı, pandemiden kurtulduk. 40 milyon turistten 35 milyar dolar gelir bekleniyor. Merkez Bankasının rezervleri 120 milyar doları aştı. Türkiye’yi hâlâ dövizle terbiye etmek isteyenlerin sevinçleri kursaklarında kalacak! Kurlarda çöküş başlıyor... Şimdi TL zamanı. Mayıs ayı ile birlikte enflasyonun tepeden yuvarlandığını hep birlikte göreceğiz..."