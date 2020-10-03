Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor
Batı'nın vahşi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Tedavi ya da koruma altına almak yerine katliam kararı alan Danimarka, koronavirüs yayma riski iddiasıyla bir milyona yakın vizon öldürüleceğini duyurdu.
Danimarka, koronavirüs yaydığı iddiasıyla skandal bir katliam kararı aldığını duyurdu. Danimarka Çevre ve Gıda Bakanlığı, tedavi ya da koruma altına alma yerine bir milyona yakın vizon öldürüleceğini açıkladı.
Danimarka’da kürkleri için vizon yetiştiren 41 çiftlikte, hayvanlarda koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Enfeksiyonun 20 çiftliğe daha sızmış olabileceği iddia edildi.
Hükümet vizonları yok etme kararı aldığını belirten Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen, yaptığı açıklamada, amaçlarının vizon çiftliklerinin insanlarda enfeksiyon riski oluşturmaması olduğunu söyledi.
Hollanda da 1 milyon hayvan katletti
Aynı durumun Hollanda da gerçekleştiği öğrenilirken hükümetin yaklaşık bir milyon vizonu katlettiği belirtildi.
İspanya'dan 90 bin vizondan kurtulma kararı
İspanya yönetiminin de Aragona bölgesinde 90 binden fazla vizonu imha etme kararı alındığı bildirildi.
Dünya
Soykırımcı yazar Peter Handke 'soykırım' ödülünü İsveç Kralı'ndan aldı! Türkiye'den peş peşe tepkiler