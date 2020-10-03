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Dünya Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor
Dünya

Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor

Batı'nın vahşi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Tedavi ya da koruma altına almak yerine katliam kararı alan Danimarka, koronavirüs yayma riski iddiasıyla bir milyona yakın vizon öldürüleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:26:00 - 2020-10-03 16:32:22
Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor

Danimarka, koronavirüs yaydığı iddiasıyla skandal bir katliam kararı aldığını duyurdu. Danimarka Çevre ve Gıda Bakanlığı, tedavi ya da koruma altına alma yerine bir milyona yakın vizon öldürüleceğini açıkladı.

Danimarka’da kürkleri için vizon yetiştiren 41 çiftlikte, hayvanlarda koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Enfeksiyonun 20 çiftliğe daha sızmış olabileceği iddia edildi.

Hükümet vizonları yok etme kararı aldığını belirten Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen, yaptığı açıklamada, amaçlarının vizon çiftliklerinin insanlarda enfeksiyon riski oluşturmaması olduğunu söyledi.

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Aynı durumun Hollanda da gerçekleştiği öğrenilirken hükümetin yaklaşık bir milyon vizonu katlettiği belirtildi.

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