Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor

Danimarka, koronavirüs yaydığı iddiasıyla skandal bir katliam kararı aldığını duyurdu. Danimarka Çevre ve Gıda Bakanlığı, tedavi ya da koruma altına alma yerine bir milyona yakın vizon öldürüleceğini açıkladı.

Danimarka’da kürkleri için vizon yetiştiren 41 çiftlikte, hayvanlarda koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Enfeksiyonun 20 çiftliğe daha sızmış olabileceği iddia edildi.

Hükümet vizonları yok etme kararı aldığını belirten Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen, yaptığı açıklamada, amaçlarının vizon çiftliklerinin insanlarda enfeksiyon riski oluşturmaması olduğunu söyledi.

Hollanda da 1 milyon hayvan katletti

Aynı durumun Hollanda da gerçekleştiği öğrenilirken hükümetin yaklaşık bir milyon vizonu katlettiği belirtildi.

İspanya'dan 90 bin vizondan kurtulma kararı

İspanya yönetiminin de Aragona bölgesinde 90 binden fazla vizonu imha etme kararı alındığı bildirildi.