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Dünya Batı'nın 'vahşi' gösterdiği Taliban üyeleri çocuklarla lunaparkta eğlendi!
Dünya

Batı'nın 'vahşi' gösterdiği Taliban üyeleri çocuklarla lunaparkta eğlendi!

Afganistan'da işgale son veren Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdi. Batı medyasının 'vahşi' olarak gösterdiği Taliban üyelerinin çocuklarla beraber lunaparkta eğlendiği görüntüler ise dikkat çekti. Arkadaşları ile eğlenirken konuşan Taliban üyesi Abdul Karim, "Allah'ın izni ile her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:18:00 - 2021-09-15 00:38:31

 yeniakit.com.tr 

Taliban üyeleri, Kabil Şehir Parkı ile Kabil Hayvanat Bahçesi'nde denetimlerde bulundu. Bir yandan denetim yapan Talibanlılar diğer yandan da eğlenmeyi ihmal etmedi. Çocuklarla beraber lunaparkta çarpışan arabalara binen Taliban üyelerinden Abdul Karim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Allahın izniyle her yerde güvenlik var, Taliban her yerde güvenliği sağladı." dedi.

Afganistan'da kadınlar da sosyal hayatın içinde

Afganistan'da kontrolü ele geçirerek 20 yıl sonra işgale son veren ve Batı medyasının 'vahşi' olarak göstermeye çalıştığı Taliban'ın üyelerinin çocuklarla beraber lunaparkta eğlendiği anlara ilişkin görüntüler kötü algıyı yıkarken, lunapark ve hayvanat bahçesinde kadınların da olduğu gözlendi.

Taliban'ı "kadın hakları" üzerinden hedef alanlara karşın, Afgan kadınların tamamı halka açık yerlerde bulunabiliyor.

Solak medya gözleri ile gördüklerine de inanmıyor

Taliban üzerinden İslam'ı karalama kampanyası yürüten sol medya ise Afgan kadınlara ilişkin "özgürlük" çığırtkanlığı yapmayı sürdürüyor. Lunapark ve hayvanat bahçesinde kaydedilen videoda, kadınların varlığını gören ilgili medya kuruluşları, kendi gözleri ile gördükleri görüntüye karşın, şu hezeyanı yazdı:

"Görüntülerde bir kadın görülüyor, ancak Kabil'de görülen belirgin kadın eksikliği, çoğu zaman, kadınların korkudan dışarı çıkma konusunda rahatsız oldukları inancına bağlanıyor."

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