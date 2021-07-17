Batı'nın skandal başörtüsü kararına Türkiye'den sert tepki

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da iki Müslüman kadının açtığı başörtüsü yasağı davasını sonuca bağladı. Mahkeme, işverenin başörtüsünü yasaklayabileceğini ancak bunun belli gerekçelere bağlı olduğuna hükmetti.

Almanya'da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerine son verilen iki kadının açtığı davada karar çıktı.

Avrupa Adalet Divanında görülen davada, mahkeme, çalışanların başörtüsü takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, yasağın "müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik" gerekçeye dayanması gerektiği kaydedildi.

Almanya'da söz konusu kadınlardan biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise kişisel bakım ürünleri satan bir market zincirinde çalışıyordu.

Türkiye'den sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi.

Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.