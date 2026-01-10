Batının özgürlük masalı yerle bir oldu! Elon Musk o gerçeği tek kareyle ifşa etti!

X platformunun sahibi Elon Musk tarafından paylaşılan çarpıcı istatistikler, Avrupa'nın göbeğindeki sansür ve baskı düzenini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"Özgürlükler ülkesi" olarak pazarlanan İngiltere, internette yapılan yorumlar nedeniyle 12 bini aşkın vatandaşını tutuklayarak listenin zirvesine oturdu.

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan, ülkemizi "basın özgürlüğü yok" diyerek karalamaya çalışan Avrupa medyası ve siyasetçileri, bu tablo karşısında sessizliğe büründü.

Paylaşılan grafikte Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki baskı ortamı dikkat çekerken, Türkiye'ye atılan iftiraların ne kadar asılsız olduğu da kanıtlandı.

İngiltere'de sadece bir yorum yüzünden binlerce eve polis baskını yapılırken, Türkiye'deki hoşgörü iklimi rakamlarla tescillendi.