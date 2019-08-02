Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar

Hasan Türkmen Ankara

Sözde özgürlükçü Avrupa’da Müslümanlara yönelik zulümler sürüyor. Her fırsatta eşitlik, adalet ve özgürlük kavramlarından bahseden sözde uygar Batı, söz konusu Müslümanlar olunca her hakkı ihlal etmeyi mübah sayıyor. Hollanda’da geçen yıl onaylanan burka yasağı geçtiğimiz gün yürürlüğe girdi. Hollanda İçişleri Bakanlığı, bu yasa ile burkalı Müslüman kadınların örtüsünü zorla açtıracak.

Hollanda İslam düşmanı

Hollanda’nın ‘Faşist’ yasasına Akit aracılığıyla tepki gösteren AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “İnsanların kıyafetlerine, giyimlerine birtakım yasaklarla müdahale etmek, hiçbir hakka ve hukuka sığacak bir davranış değildir. Hele ki sokakta yürürken kapalı diye bir kadına karışılması hiçbir norma uymamaktadır. Maalesef Avrupa’da özellikle son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığının getirdiği noktadır bu. Bu yasa hiçbir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uymuyor. Avrupa’nın kriterlerine de uymamaktadır. Bu uygulama, Müslümanlara yönelik birtakım hatalara da neden olacaktır. Umarım vazgeçerler ya da düzeltirler. Kesinlikle doğru bir karar değildir” şeklinde konuştu.

Sapkın ideoloji

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Bu yasa, Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı ile yabancı karşıtlığı yapan faşistlerin adımlarından bir tanesidir. Avrupa’nın farklı ülkelerinde ezan yasağı, sünnet yasağı gibi yasaklarla Müslümanlara yönelik zulümler yapılıyor. Şimdi de Hollanda’da burka yasağı çıktı. Güvenlik için yaptıklarını söylüyorlar ama bu onlara zor kullanma hakkı vermiyor. Şüpheli bir durum varsa karakolda kadın bir polise baktırılabilir. Ama buradaki amaç; ‘Sokakta böyle yürüyemezsin’ şekline getiriliyor. Hollanda, her türlü ahlaksızlığın, sapkınlığın yapıldığı bir yerdir. İslam’a düşman olan insanlar, asla adil olamazlar. Bunlar İslam düşmanı. Bunların insan hakları kavramını kullanması da, özgürlük tanımları da tamamen sapkın ideolojileri ile sınırlı olduğunu görüyoruz. Biz 28 Şubat’ta bunları yaşadık, biliyoruz. Üstelik skandal bir yorum da oldu. Dediler ki, ‘Güvenlik konusu olduğu için vatandaşlar da müdahale edebilir.’ Bu kabul edilemez. Bu ırkçılığın zeminini güçlendiren bir adımdır” şeklinde tepki gösterdi.