Batı’nın kangreni parlamenter sistem

Hakkı Bilir İstanbul



Millet hayrına tek bir icraatı olmayan zillet ittifakı paydaşlarının seçmenlerini konsolide edebilmek adına parlamenter sistem çağrıları yapsa da Avrupa ülkeleri bile söz konusu sistemin neden olduğu hükümet handikaplarıyla boğuşuyor. Koalisyon hükümetlerine zemin hazırlayan parlamenter sistem nedeniyle, birçok Avrupa ülkesinde uzun soluklu hükümetler kurulamıyor yahut aylar süren görüşmeler neticesinde azınlık hükümetleri zorla hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz aylarda seçime giden Hollanda ve Almanya’da halen hükümet kurulamazken, 4 yılda 3 kez seçime giden İspanya’da daha yeni koalisyon hükümeti işbaşı yaptı. Belçika’da seçimlerin üzerinden 493 gün sonra, Avusturya’da ise 100 gün sonra hükümet kurulabildi. İtalya gibi Avrupa’nın en güçlü devletlerinden sayılan bir ülke bile siyasal krizler nedeniyle uluslararası arenadaki siyasi itibarını kaybetti. Uzmanlar, parlamenter sistemin Avrupa’da bile büyük siyasal krizler neden olduğuna işaret etti.

Halen kurulmayan hükümet var

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Bugün Avrupa’ya baktığımızda bile parlamenter sistemin neden olduğu hükümet krizlerini görüyoruz. Aylarca kurulmayan hükümetler adeta yaşamı felç etti. Bugün gelinen noktada ise muhalefet ülkemizde de yıllarca tecrübe edilmiş ve her defasında hükümet krizlerine neden olmuş bir sistemi tekrar reçete olarak millete dayatmak istiyor” dedi. Başkanlık sisteminin hızlı karar alma mekanizmasını da beraberinde getirdiğini kaydeden Akgül, şöyle devam etti: “Başkanlık ve yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere baktığımızda projelerin hayata geçtiğini, ülkenin zaman kaybetmediği ve sağlıklı bir işleyişin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Başkanlık sisteminin Türkiye’ye kazandırdıkları ise zaten aşikar. Avrupa’nın bile siyasal buhranına neden olan ve ülkemizde de uzun yıllar denenmiş bir sistemi tekrar geri getirmek istemek mantıklı değil.”

Avrupa'da parlementer kriz

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, “Dünya siyasetinde önemli bir yeri olan birçok Avrupa ülkesi parlamenter sistemin neden olduğu güç kaybı nedeniyle itibarını kaybetti. Bunlardan biri İtalya’dır. Uzun zaman kurulmayan hükümetler, kısa süren koalisyon iktidarları İtalya’nın büyük bir siyasal güç kaybetmesine neden oldu. Türkiye ise başkanlık sistemiyle birlikte uluslararası arenada ciddi anlamda söz sahibi oldu” ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemin birçok handikapı olduğunu vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parlamenter sistemle gidilen seçimler büyük oranda koalisyona zemin hazırlıyor. Bu da ülkenin zaman kaybetmesine neden oluyor. Ülkeye verecek vizyonu olmayanlar suni gündemlerle kamuoyunu oyalıyorlar. Türkiye başkanlık sistemiyle birlikte gücüne güç katmaya başlamıştır. Kısır tartışmalardan ve döngüden kurtulmuştur.”