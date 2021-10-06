Batı’nın kâbusu ‘zillet’in umudu

Zillet ittifakının paydaşları dün parlamenter sisteme dönüş toplantıları için yeniden bir araya gelirken, Avrupa’nın koalisyon hükümetlerinin neden olduğu siyasal krizlerden kurtulmak için köklü yasal değişikliklere gittiği ortaya çıktı. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika’nın anayasalarında reform niteliğinde farklılıklar gerçekleştirerek, parlamenter sistemin handikaplarından kurtulmaya çalıştığı belirlendi. İngiltere’nin, 2011 yılında ‘Sabit Yasama Dönemi’ yasasını kabul ettiği, Fransa’nın, eski Cumhurbaşkanı Hollande döneminde tam başkanlık sistemine geçmek için çalışmalara başladığı, İtalya’da 2015 yılında koalisyon hükümetlerini imkansız hale getirmek için yasa değişikliğine gidildiği bildirildi.

Batı parlamenter sistemden kaçıyor

Türkiye’nin hayrına tek bir dikili ağaçları olmayan zillet ittifakının bileşenleri, milletimizi, koalisyonlu yılların eski karanlığına götürmek için kirli bir iş birliği yürütüyor. Faili meçhul cinayetlerin yaşandığı, iktidar boşluğu nedeniyle provokatif eylemlerin had safhaya ulaştığı ve ekonomik kriz nedeniyle milletin nefes bile alamadığı parlamenter sistemi nihai hedeflerin haline getiren şer ittifakı, gerçekleri ise ısrarla gizliyor. Demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Avrupa bile parlamenter sistemin neden olduğu hükümet krizlerini ve siyasal boşlukları aşmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. İngiltere’de uzun süre devam eden İşçi ve Muhafazakar Partili ikili sisteme Liberal Demokrat Parti’nin de dahil olmasıyla olası bir iktidar krizinin önüne geçilmek için yasa değişikliğine gidildi. 2011 yılında “Sabit Yasama Dönemi Yasası”nı kabul eden İngiltere, hükümetin feshini zorlaştırdığı gibi, olası bir hükümetin kurulmaması durumunda 14 gün içinde seçime gitme zorunluluğu getirdi.



Fransa, 1958 anayasasında 1962’de gerçekleştirdiği değişiklikle yarı-başkanlık sistemine geçti. Böylece parlamenter sistemin neden olduğu krizleri aşmak istedi. Bu defa da başkan ve parlamento arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sistem yeniden tıkandı. 2021-2107 yılları arasından Cumhurbaşkanlığı yapan Francois Hollande döneminde tam başkanlık sistemine geçilmesi için yasa tasarısı düzenlendi. İtalya’da siyasal krizlerin aşılması için 2015 yılında koalisyon hükümetlerini imkansız hale getiren bir seçim yasası düzenlendi. Bu değişiklikle, temsilciler meclisi seçimlerinde ilk turda hiçbir partinin yüzde 40’ın üzerinde oy alamaması durumunda ikinci tur seçimlerin yapılması zorunluluğu getirildi.

İspanya ve Belçika da sistem arayışı içinde

Her seçim sonrası hükümet pazarlıklarıyla ciddi zaman kaybeden İspanya’da, sistemin rasyonelleştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen Belçika’da ise her seçim sonrası kurulmayan koalisyonlar nedeniyle ‘çökmüş hükümet’ nitelendirilmesi yapılıyor.