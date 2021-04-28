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Dünya Batının İslâm nefreti bitmiyor
Dünya

Batının İslâm nefreti bitmiyor

Müslümanlara ve İslam değerlerine saldırının cezasız kaldığı batıda, ramazan ayında da nefret sürüyor. Fransa ve ABD’de camilere yönelik saldırılar ve “İslam’a ölüm” yazılarına yenileri eklenirken Din Bir Sen Genel Başkanı Özdemir, “İslam birliği kurulmadığı sürece batının saldırıları durmaz” derken; Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Türüt de, “Bu haçlı mantığı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:10:00 - 2021-04-28 12:33:34
Batının İslâm nefreti bitmiyor

Hasan Eğrigöz  Ankara

İslamofobi tıpkı bir virüs gibi batının her tarafını sarmaya devam ediyor. Sözde uygar, özgürlükçü batıda her geçen gün İslam’ın kutsallarından birine daha saldırı düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta Fransa’da bulunan İslam Kültür Merkezi’nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılırken, şimdi de bir camiye saldırı haberi de ABD’den geldi. Siyahilerin polis karşısında her türlü zorbalığı yaşadığı ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi. Her fırsatta demokrasi hamisi kesilen batı ülkelerinin birçoğunda cami ve Müslümanların ibadethanelerine saldırılar sürüyor. Ramazan ayında bile İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren batıya, STK temsilcileri Akit aracılığıyla tepki gösterdi.

Batıya karşı birlik şart

Batının İslam’a yönelik saldırılarına karşı artık İslam birliğinin kurulması gerektiğini ifade eden Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Batının saldırıları yeni başlamadı. Geçmişten bugüne bütün dertleri İslam’la. Çünkü İslam medeniyettir. İslam, insanlıktır. Bütün canlara değerdir. Batı ve yandaşları da sömürücü zihniyettir. Bunun tek çözümü İslam birliğinin kurulması, Müslümanların birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi, ekonomilerini bütün dünya üzerinde stratejik olarak güçlerini bir araya getirmesi gerekir. Bu birlikteliği sağlamadığımız müddetçe bu senaryoları sözlü olarak, yazılı olarak, tenkitlerle devam ettireceğiz. Bunun tek çözüm yolu İslam birliğini kurmaktır” diye konuştu.

Müslümanları kışkırtıyorlar

Fransa’da artan saldırılara dikkat çeken Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, “Fransa’nın son zamanlarda özellikle Müslüman toplulukları günah keçisi ilan etmesi, camilerimizi talan etmeye çalışması, Müslümanları kışkırtmaya yöneliktir. Benzer manzaralar Amerika’da da var. Camilere saldırı var. Avrupa da Müslümanlara yönelik kısıtlamalarını artıyor. Camilerimize yine saldırılar oluyor. Fransa’da haçlı mantığının sürdüğünü görüyoruz. Fransa’nın Müslümanlara yönelik yasakçı zihniyetine batının sessiz olmasından anlıyoruz bunu. Dolayısıyla batının tamamı bu kafada ve şiddetle kınıyoruz. Sadece Türkiye kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna medeniyetten bahsedenlerin, medeniyetten ne kadar uzak olduğunu açık bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yasemin

İslamiyet'le, şereflendiren YÜCE RABBİM ALLAH cc ya, şükürler olsun, sonsuz şükürler olsun RABBİME. Bana, nasip olmuş, çok şükür.
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Sinasi

ALLÂH'IN laneti tüm İslâm düşmanlarının üzerine olsun
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