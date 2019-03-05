Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması devam ediyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

ABD’de bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin haklarını aramak için yaptıkları grevi kendilerine yediremeyen kapitalist güçler fabrikada yangın çıkararak içerde bulunan 129 kadın işçinin yanarak can vermesine sebep olmuştu. Yine aynı ABD kapitalizmi kendi sebep olduğu faciayı kullanarak insanları alışveriş çılgınlığına, sokaklarda sözde haklarını arama bahanesiyle taşkınlık yapmaya yöneltiyor.

Femenler sokağa çıkmaya hazırlanıyor

8 Mart, her yıl olduğu gibi bu yıl da marjinal grupların sözde özel günü provoke etmek için insanları sokaklara dökmeye çalıştığı bir gün olacak. Sokağa çıkmaya hazırlanan ve kadınların haklarını savunduklarını iddia eden sözde sivil toplum kuruluşları 8 Mart’a sayılı günler kala sosyal medya hesapları üzerinden hazırladıkları afişler ve videolarla örgütlenmeye başladılar. Mor Çatı isimli sözde kadın savunucusu platform sosyal medya hesabı üzerinden 2 Mart’ta yayınladığı görselde “İnceldiği yerden koparmaya geliyoruz” diyerek hem AK Parti hükümetini kadına karşı düşmanca söylemlerle itham etti, hem de nafaka mağduru olan birçok ailenin 6284 Sayılı Kanun’a saldırıda bulunduğunu iddia etti.

14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, yılbaşı gibi özel günlerde insanların cebini boşaltmak için her türlü kurnazlığı yapan fırsatçılar ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yine günler öncesinden hazırlıklara başladı. Birçok üründe sözde “indirim yaptık” diyerek fahiş zam yapan fırsatçılar, vitrinlerinin albenisini artırarak, insanları cebini boşaltmaya devam ediyorlar.