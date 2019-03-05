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Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması devam ediyor!

Batı kaynaklı 'özel günler' marjinal kesim tarafından ilgi görmeye devam ederken yaklaşan 8 Mart adına da hazırlıklar başladı. Mor Çatı isimli sözde kadın savunucusu platform, sosyal medya hesabı üzerinden 2 Mart’ta yayınladığı görselde yaklaşan 8 Mart'ta sözde özel günü provoke etmek için insanları sokaklara dökmeye çalışıyor.

05 Mart 2019 Salı 12:02
Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması devam ediyor!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

ABD’de bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin haklarını aramak için yaptıkları grevi kendilerine yediremeyen kapitalist güçler fabrikada yangın çıkararak içerde bulunan 129 kadın işçinin yanarak can vermesine sebep olmuştu. Yine aynı ABD kapitalizmi kendi sebep olduğu faciayı kullanarak insanları alışveriş çılgınlığına, sokaklarda sözde haklarını arama bahanesiyle taşkınlık yapmaya yöneltiyor.

Femenler sokağa çıkmaya hazırlanıyor

8 Mart, her yıl olduğu gibi bu yıl da marjinal grupların sözde özel günü provoke etmek için insanları sokaklara dökmeye çalıştığı bir gün olacak. Sokağa çıkmaya hazırlanan ve kadınların haklarını savunduklarını iddia eden sözde sivil toplum kuruluşları 8 Mart’a sayılı günler kala sosyal medya hesapları üzerinden hazırladıkları afişler ve videolarla örgütlenmeye başladılar. Mor Çatı isimli sözde kadın savunucusu platform sosyal medya hesabı üzerinden 2 Mart’ta yayınladığı görselde “İnceldiği yerden koparmaya geliyoruz” diyerek hem AK Parti hükümetini kadına karşı düşmanca söylemlerle itham etti, hem de nafaka mağduru olan birçok ailenin 6284 Sayılı Kanun’a saldırıda bulunduğunu iddia etti.

14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, yılbaşı gibi özel günlerde insanların cebini boşaltmak için her türlü kurnazlığı yapan fırsatçılar ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yine günler öncesinden hazırlıklara başladı. Birçok üründe sözde “indirim yaptık” diyerek fahiş zam yapan fırsatçılar, vitrinlerinin albenisini artırarak, insanları cebini boşaltmaya devam ediyorlar.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:09
  1. Ankara
  2. ABD
  3. kapitalist güçler
  4. ABD kapitalizmi
  5. 8 Mart
  6. Mor Çatı
  7. AK Parti
  8. 14 Şubat Sevgililer Günü
  9. 6284 Sayılı Kanun
  10. Anneler Günü
  11. Babalar Günü
  12. yılbaşı
  13. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    ulen femenler binlerce kadın çocuk esad hapsanelerinde ısrail hapsanelerinde işkence görüyor ona ses çıkarsanızya
  • Aptüssamet BozkuşAptüssamet Bozkuş1 sa önce
    Tüm sapkınlar hayâsızca saldırıyor. Ailenize 13-14 yaşında “Ben homo olmaya karar verdim” demenizi tavsiye eden bir Koreli müzik grubunun maskesi gazetemiz Yeni Akit tarafından düşürülüyor. Bunun üzerine ne kadar şuursuz terbiyesiz varsa “Size neaa yaaben dinnicem yeaa” seviyesizliğinde yorum döşenmeye başlıyor. Bir de genç olacaklar. Bu aziz millete böyle mi hizmet edeceksiniz? Ecdadın yadigârı bu vatanı, mukaddes dinimizi böyle mi müdafaa edeceksiniz? Gençliğin bitişte olduğunu gören karanlık odaklar da sapıtmayı hızlandırmak için proje üstüne proje kurguluyorlar. ETCEP 8 Mart sapkınlığı vs. Öylesine kudurdular ki “ahlakı ve maneviyatı inceldiği yerden kopartacağız” diye kişnemeye bile cür'et edebiliyorlar. Yazıklar olsun!
  • hülyahülya1 sa önce
    bunu neden haber yapıyorsunuz?sizin konunuz mu?milletin hayatına müdahale etmekten vazgeçin artık.herkes sizin gibi mi olmak zorunda?

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