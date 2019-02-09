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Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor

Kendilerine akademisyen ve aktivist diye adlandıran ABD, İngiliz, Arjantin ve İzlandalı provokatörler 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye’ye gelerek bir dizi görüşmelerde bulunacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:19
Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor

Türkiye’de her seçim öncesinde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimler öncesinde de bir grup seçilmiş taraflı provokatör Türkiye’ye geliyor. Provokatörlerin hedefi görüşecekleri terör örgütü PKK ve uzantılarının Türkiye’ye karşıtı söylemlerini dile getirmek. 31 Mart yerel seçimleri öncesi ve TSK’nın başta Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için düzenleyeceği harekat öncesinde ABD ve batılı bir grup yandaş provokatör Türkiye’ye geliyor. Sözde ABD’li felsefe öğrencisi Connor Hayes, İngiliz sendikacı Tony Burke, İngiliz yazar John Hunt, İngiliz fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Jonathan Spaull, İngiliz sendikacı Manuel Cortes, Arjantinli ekonomist ve insan hakları eylemcisi Beverly Ann Keene, İngiliz hukukçu Paul Scholey, İngiliz aktris Maxine Peake, İzlandalı tarihçi Ögmundur Jonasson’dan oluşan 13 kişilik grup, 11-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye gelecek.

Terör uzantılarıyla görüşecekler

Amaçlarının tam olarak ne olduğunu dahi açıklamayan grubun, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütünün bebek katili elebaşı Öcalan’la görüşmek istemesi niyetlerini ortaya koyuyor. Kendilerine sözde “Uluslararası Barış Delegasyonu” yakıştırmasını yapan grubun görüşme listesinde terör örgütü PKK’nın siyasi ve sivil uzantıları ile bunların destekçileri bulunuyor. Grup, örgütün Türkiye’deki uzantıları ile görüştükten sonra PKK’nın Suriye uzantısı grupla da görüşmek üzere Suriye’ye geçerek Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD’lilerle görüşmeyi hedefliyor. Provokatörler görüşmelerin resmiyet kazanabilmesi için de Adalet Bakanlığı’ndan da randevu talep ettiklerini açıkladılar. Heyetin iki üyesi Ögmundur ve Connor Türkiye’ye gelmeden Avrupa’daki terör örgütü uzantılarının eylemlerine katılacakları ve destek verecekleri belirtiliyor.

Amaç Türkiye’yi karalamak

Cezaevindeki terörist başı ile görüşmeye çalışan grubun amacının açıkça terör propagandası olduğu, görüşecekleri siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) açıkça anlaşılıyor. Sözde heyet, 12 Şubat günü Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile görüştükten sonra HDP Genel Merkezinde açıklama yapacak. İstihbarat ve güvenlik güçlerinin yakından takip edeceği öğrenilen grup, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Kamu Emekçileri Sendikası liderleri ile de bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Sözde batılı aktivistler, terörist başına özgürlük sloganları atarak sözde açlık grevi yapan HDP Milletvekili Leyla Güven’le görüştükten sonra Türkiye’de yapacakları provokasyonların ardından da Suriye’ye geçmeleri bekleniyor. Burada da bir dizi görüşmeler yapmaları beklenen sözde heyetin, Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata karşı görüş açıklayacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:19
  1. yerel seçimler
  2. Provokatörler
  3. PKK
  4. 31 Mart yerel seçimleri
  5. TSK
  6. Münbiç
  7. Fırat
  8. Fırat’ın doğusu
  9. ABD’li felsefe öğrencisi Connor Hayes
  10. İngiliz sendikacı Tony Burke
  11. İngiliz yazar John Hunt
  12. İngiliz fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Jonathan Spaull
  13. İngiliz sendikacı Manuel Cortes
  14. Arjantinli ekonomist ve insan hakları eylemcisi Beverly Ann Keene
  15. İngiliz hukukçu Paul Scholey
  16. İngiliz aktris Maxine Peake
  17. İzlandalı tarihçi Ögmundur Jonasson
  18. İmralı
  19. Öcalan
  20. Uluslararası Barış Delegasyonu
  21. PKK/PYD
  22. Adalet Bakanlığı
  23. terörist başı
  24. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
  25. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  26. HDP Genel Merkezi
  27. İnsan Hakları Derneği
  28. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
  29. Kamu Emekçileri Sendikası
  30. HDP Milletvekili Leyla Güven

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