Batılı ordularda bile tabur imamı bulunuyor

Peygamber Ocağı’ sıfatını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir tane bile tabur imamı bulunmazken, Batılı ülkelerin ordularındaki Müslüman personel için din işleri subaylığı biriminin yer aldığı tespit edildi.

Dünya ordularında askeri personelin manevi açıdan güçlü ve donanımlı olması için tesis edilen din işleri subaylığı biriminin yalnızca haham ve rahiplerden oluşmadığı, imamların da Batılı ülkelerin askeri sistemlerinde yer bulduğuna ilişkin bilgilere ulaşıldı. Askeri eğitimin yanı sıra İslami ilimlerde akademik eğitim alarak uzmanlaşan ve ordu içerisindeki Müslümanlara İslamî hususta yardımcı olan din subayları, Amerika Birleşik Devletleri ordusu ve İngiltere Kraliyet ordusunda bir hayli fazla sayıda bulunuyor. ‘Laik’ Fransa ordusunda da istihdam edilen tabur imamları, Avusturya ve hatta İsrail ordusunda dahi bulunuyor.

“Silahlı Kuvvetler Din İşleri Subayları Kurulu”, “Din İşleri Başkanlıkları”, “Din İşleri Subay Okulu”, “Din İşleri Subayları” gibi birimlerin bulunduğu ABD ordusunda toplamda 4 bin dolayında Müslüman asker yer alıyor. Özellikle yurt dışı görevlerinde yer alan İslami inanca sahip askeri personel için ABD Genelkurmay Başkanlığı, 400’ü aşkın tabur imamı görevlendirmiş durumda. 459.000 kişilik Fransız ordusunda 2008’de 431 din işleri subayı görev yapıyordu. Din subaylarının sayısı 283’ü Katolik, 91’i Protestan, 45’i Yahudi ve 12’si Müslümanlardan oluşuyordu. Fransa ordusundaki Müslüman sayısının 40.000’e ulaşması nedeniyle, 2010 yılında tabur imamlarının sayısı 40’a yükseltildi.

İngiltere Kraliyet askeri kuvvetlerindeki din subayı kadrosu Roma-Katolik, Protestan ve Yahudilerden oluşuyor. İslamiyet de kurumsal olmayarak bu yapıya dahil oluyor. 100 dolayındaki Müslüman dini personel, sadece askeri hizmetlerde değil sivil alanda da birçok gönüllüye hizmet veriyor. Avrupalı devletler içinde orduda dinle ilgili ilk düzenlemeleri yapan ülke Federal Almanya. Kral Wilhelm döneminden bu yana 100 yıldır askeri personeline dini konularda eğitim veren Almanya’da sayısı açıklanmamış olan sivil ve askeri Müslüman din subayları bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN AYIBI

Birleşmiş Milletler üyesi olup da ordusunda din subaylığı birimi bulundurmayan ülkeler arasında Türkiye’nin haricinde Çin, Küba, Angola gibi komünist ülkelerin yer alması ise ülkemizin hangi seviyede konumlandığını gözler önüne seriyor. Bu durum, Türkiye’nin ayıbı olarak yorumlanıyor.

BATI ORDULARININ GÜCÜ

Ordu personelinin manevi gücünü tesis etmek için ABD’de her 1200 askere, Almanya’da her 1500 askere, Fransa’da her 1000 askere 1 din subayı hizmet veriyor. Amerikan ordusunda 10 bini aşkın olan din subayı sayısı İspanya ordusunda 700, Fransa’da 448, İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 97, Belçika’da 85 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Türkiye’de ise Çanakkale ve İstiklal Savaşı gibi tarihi zaferlerde önemli rol oynamış olan din subayları, Cumhuriyetin ilanı ile kaldırılmış, 1948’de TSK’nın talebiyle yeniden ihdas edilen kadrolar, 1967’de 27 Mayıs cuntacıları tarafından lağvedilmişti.