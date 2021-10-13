Batılı büyükelçiyle görüşen Kılıçdaroğlu, monşerini de yanına almayı unutmadı! Yine Türkiye’yi mi şikayet ettiniz?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ruch'u parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye "monşer" Çeviköz de katıldı

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, kamuoyunda "monşer" olarak tanımlanan CHP Genel Başkan Başdanışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de eşlik etti.

İşte "monşer" Çeviköz'ün naneleri

Mavi Vatan'a dil uzattı

Dış politika konusunda yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen eski büyükelçi CHP İstanbul Milltvekili Ünal Çeviköz, Mavi Vatan konusunda tepki çeken açıklamalara imza atmıştı. Mavi Vatanı ‘saldırgan’ ve ‘yayılmacı’ olarak nitelendiren Çeviköz, “Bir kere Mavi Vatan söylemi AK Parti iktidarının dış politikayı askerileştirme ve agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylemdi. Mavi Vatan’ın tarifine baktığınız zaman egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir konsept, bir kavramdı. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı eğer kendi egemenlik alanı olarak görürseniz o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" şeklinde konuşmuştu.

Batı'ya "Karabağ" şikayeti

Karabağ Harekatı'ndan önce başlayan gerginlik sırasında skandal bir açıklama yapan Ünal Çeviköz, 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran, askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombalayan Ermenistan'a tepki gösteren Türkiye'yi hedef almıştı. Saldırıların ardından Türkiye'de hükümet kanadından destek ve dayanışma açıklamaları yapılırken, CHP'den gerçekliği olmayan iddialar ortaya atılmıştı.

Bir televizyon programına katılan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." ifadelerini kullanmış ve büyük tepki almıştı.

Biden'a "Türkiye'ye müdahale et" çağrısı

ABD'den yardım da dilenen Çeviköz, Biden yönetimine Türkiye'ye müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu. Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.

ABD'nin 'S-400' talebini yerine getireceklerini açıkladı

"Bugün NATO üyeleri Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşmasına bakınca, basitçe ve meşru biçimde şu soruyu soruyorlar: Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor ve Rusya ve Çin'le stratejik bir ittifak kurma seçeceğine mi yaklaşıyor? Böyle bir şey yok ama bunun böyle olmadığını göstermeliyiz" diyen Çeviköz, konuyu S-400 sorununa getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 milyar dolar harcandığı ama NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı için aktif hale getirilemeyeceği gerekçesiyle S-400'ler için muhtemelen Türkiye'nin tarihindeki "en pahalı hurdalık" olarak değerlendirileceği açıklamasını hatırlatmıştı.

Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" belirten Çeviköz, bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Terör koridorunu engelleyen hükümeti hedef aldı! Türk Lirası'nın Suriye'de kullanılmasını hazmedemedi

CHP'li Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek terör örgütü YPG/PKK'nın terör koridoruna engel olan hükümeti hedef almıştı.

Dış politikasıyı eleştiren Çeviköz, "Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söylemiş ve "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" ifadelerini kullanmıştı.

TSK'ya "küçük çocuklara silah eğitimi" iftirası

Suriye Milli Ordusu (SMO) saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu iddia eden Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85’i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66’sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4’ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de iftira atmıştı.

Libya hamlesine "Osmanlıcı dış politika" eleştirisi

CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirten Çeviköz, "Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"Libya'daki, krize taraf bütün ülkelerin BMGK'nin silah ambargosu kararları başta olmak üzeri bütün kararlarına uyması gerektiğini" belirten Çeviköz, "Türkiye'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. Suriye'de yaşananlardan ders almamıştır." diye konuşmuştu.