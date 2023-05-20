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Gündem Batıdan az da olsa farklı sesler çıkıyor! Bunun adı stratejik bağımsızlık
Gündem

Batıdan az da olsa farklı sesler çıkıyor! Bunun adı stratejik bağımsızlık

Yeniakit Publisher
2023-05-20 06:41:00 - 2023-05-20 06:43:48

Alman kamu televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan Markuz Lanz adlı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dış politikada yürüttüğü "stratejik bağımsızlık" politikası övüldü.

Programa katılan gazeteci Carolina Drüten, "Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkeyi zor ve fırtınalı dönemlerde bir şekilde düzlüğe çıkardı. Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e ve Rusya'ya taraf değiller. İşte bu stratejik bağımsızlık" dedi.

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