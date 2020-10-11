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Siyaset Batıda Selo sevici Ali Babacan, mağdurların yanında terörü kınadı
Siyaset

Batıda Selo sevici Ali Babacan, mağdurların yanında terörü kınadı

Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı güzellemelerin yanı sıra Kobani olaylarının sorumlusu HDP'li isimlere yönelik operasyonları eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör mağdurlarının bulunduğu Bitlis'te teröre karşı açıklama yaparken HDP'nin adını geçirmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:23:00 - 2020-10-11 19:27:02
Batıda Selo sevici Ali Babacan, mağdurların yanında terörü kınadı

HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili olumlu açıklamalarda bulunan ve terörle ilişkisi tespit edilen HDP'li belediyellere yapılan kayyım atamalarını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör mağdurlarının yanında PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adını vermeden terör karşıtı açıklamalarda bulundu.

Partisinin Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in kardeşliğin en güzel timsallerinden olduğunu söyledi. Kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı Bitlislilere teşekkür eden Babacan, halkın oylarına, iradelerine ve tüm seçtiklerine sahip çıkmak için burada olduklarını belirtti.

HDP'ye yapılan kayyımları kınayan Babacan, terör edebiyatı yaptı

Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bu bölgenin güveni ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız. Biz sokağa çıkma yasaklarının tarihe karıştığı, sabaha karşı operasyonların yapılmadığı bir Bitlis için buradayız. Bu şehir dünyaya bağlanmayı hakkediyor, Tatvan'ı, Ahlat'ı, Hizan'ıyla, deniziyle bu şehir turizm gelirlerinin artmasını hak ediyor. İnşallah bütün bu sorunların çözümü için hep beraber çalışacağız."

Babacan'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi

Ali Babacan, HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı daveti olması durumunda ne cevap vereceğinin sorulması üzerine kabul edeceği açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Babacan, Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu.

Diyabakır annelerinin HDP önündeki eylemi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı.

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