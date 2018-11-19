Batı’da sapkınlık tırmanıyor... 1 saatliğine bebek kiralamak istedi!

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

Batı’daki nizam gün geçtikçe yaşanan hadise ve çıkan haberlerle “bundan ötesi olmaz” dedirtse de, her gün daha da beter vukuatın ayyuka çıkmasıyla büyük bir sorun içerisinde olduğunu mükerreren gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak İngiliz medyasına aksettiğine göre İngiltere’de, bebeklere kadar sarkıp yoldan geçenlerin çocuklarını fahişeymiş gibi kiralamaya kalkan sapıklar ortalığa çıktı. Batı bu haliyle adeta bizlere de mesaj verdi.

Sapık herif 4 aylık oğlanı 1 saatliğine kiralamaya çalıştı

İngiliz gazetesi Daily Mail’in rapor ettiğine göre sapık bir adam, büyükannesi henüz sadece 4 aylık oğlan torununu bebek arabasında yolda götürürken kadının yanına yaklaşıp, bir saatliğine çocuğu kiralamak teklifinde bulundu.

4 aylık torunu için teklife uğrayan büyükanneye de, herifin birisinin arabasıyla yaklaşıp korna çaldığı, teklifine aldırış etmeden kadın yürümeye devam edince arkasından, “Bana onunla sadece 1 saat ver sonra getireceğim” diye bağırdığı kaydedildi. Bebeğin diğer büyükannesiyle birlikte duruma maru kalan kadın, hadise dolayısıyla şok olduklarını ve yaşanılanı iğrenç bulduklarını ifade ettiler.

Ayrıca polise şikâyet ettiklerini lakin onların adamı bulmadıklarını, geri dönüş de yapmadıklarını bildirdiler.

Hadise, yabancıların çocukları hedef alması örneklerinin en sonuncusu ve şok edicisi olarak bildirildi. Fecaat durumun Leeds’in Holbeck bölgesinde gerçekleşmesi de ayrıca dikkat çekti. Zira burada, arabalarıyla yol kenarındaki fahişeleri tutuklanma korkusu olmadan insanların yaklaşıp alabildikleri kaydedilmektedir.

Ebeveyni yanında olmasını dinlemiyor, ulu orta çocukları almaya çalışıyorlar!

Save Our Eyes adlı kampanya grubunun takipçisi olduğu bu tip olaylar, topladıkları hadise kayıtları içinde şu tip örnekleri de içermektedir:

Büyük annesiyle gitmekte olan 10 yaşındaki bir kız çocuğu için “onun için ne kadar istersin?” sorusuna muhatap oldu ve 10 pound teklif edildi

Bir Cumartesi sabahı otobüs durağında annesiyle bekleyen 13 yaşındaki bir kıza, fahişe arayan bir adam tarafından “çalışıyor musun?” diy sual edildi.

12 yaşındaki bir kız ise, öğleden sonra saat 4’te duvara karşı bir kadının tecavüz edilirken çığlık attığına şahid olduğunu bildirdi.

Hakeza, okula giden ve okuldan dönen öğrencilerin teklif almak korkusuyla dolambaçlı yollara saptıkları da bildirilmektedir. Kullanılıp atılmış kondom ve şırıngaların her tarafta olduğu da bildirilmektedir.

Fahişeler, fahişe müşterileri ve uyuşturucu satıcılarının tehlikesini göze alarak yetişkinlerin de benzer problemleri olduğu belirtilmektedir.

Polis Umursamıyor, Belediye Sürüncemede Bırakıyor!

Polis ise akşam 8 ile sabah 6 arası fahişeler ve onlara arabalarıyla yanaşıp saldırıda bulunanlar için herhangi bir ihtar veya tutuklamada bulunmamaktadır.

Save Our Eyes’ın bir sözcüsü, geçen yaz “seks işçilerine” karşı cinayet girişimleri olduğunu belirtip ekledi: “Tüm belediye meclis üyelerine buna karşı durmaları yahut Holbeck’e taşınmaları ve pislik, korku ve kaos içinde yaşamaları çağrısı yapıyoruz.” Leeds belediyesine daha evvel konuyla alakalı tasarı gelse de dört yıldır sürüncemede kaldığı ifade ediliyor. Yaşanan rezalet sonrası toplantı kararı alınıp mesele üzerine eğilineceği haberi verdikleri de tebarüz ettirilmiştir.

Batı’dan bizlere ikaz

Bu ve buna benzer haberler, Batı tarafından bize adeta zımnen yapılmış bir ikaz mahiyetinde bulunup, “her yaptığımı ve değerlerimi almaya kalkarsan işte bu rezilliklerle düşersin” mesajı verir gibidir.

Batı ve uygulamalarının uzun zamandır kopyalanıp kendi kök, kıymet ve şartlarımızın umursanmadan keyfi surette yerleştirilmeye çalışıldığı memleketimizde de ahlaki problemlerin düşündürücü vaziyette olduğu açıktır.

Bundan bir asır evvel, 60-70 sene evvel yaşayanların, toplumda yaygınlaşmasını neredeyse imkânsız ve hatır hayale gelmez rezillikler olarak gördükleri şeylerin, bugün adeta kanıksanıp normal görülür olduğuna dikkat edilirse... Ve bundan hareketle, bugün de “o kadar olmaz” denilecek şeylerin, işte yine gözümüzün önünde Batı’da gerçekleşip yaygınlaştığı ve git gide günlük hayatın parçası olduğu bilinirse, orayı her şeyiyle takip etmekle arkalarından türlü kepazeliklerin Allah muhafaza buraya yine gelip yerleşebileceği idrak edilmelidir. Yaptıklarını yapmak ve kendi manevi kıymetlerimizden uzaklaşmakla oluşacak tabloyu bittecrübe öğrendiğimiz gibi, daha da fena hale gelebileceği işte orada böyle ve hala tecrübe edilmektedir.

Şu halde Batı’daki aşikâr ahlak buhranı ve buna yol açan sistem ve uygulamalarına dikkat edilip, manevi değerlerimizin kıymet ve ehemmiyeti iyice anlaşılıp yerleştirilmesine gayret etmelidir. Bunun esasının ise eğitim sisteminden geçtiği açık olup kadim kaynaklarımızın vakti zamanında ahlaki eğitimi mükemmelen temin edebildiği göz önüne getirilerek bu hakikat ışığı altında eğitim ve öğretimimizin hale yola sokulmasına en büyük bir azimle çaba göstermek son derece elzemdir.