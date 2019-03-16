0553 313 94 23

"Batıda ne varsa, doğuda da olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:"Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız"

16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
"Batıda ne varsa, doğuda da olacak"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 il ve 510 ilçede doğal gaz erişiminin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız." dedi.

Dönmez, Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Üsküdar olmak üzere İstanbul için aynı aşkla çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde şehrin durumunu anımsatan Bakan Dönmez, o dönemde çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk ve hava kirliliğiyle mücadele etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Dönmez, aynı dönemde kendisinin de hava kirliliğiyle mücadele etmek üzere İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ'de (İGDAŞ) göreve getirildiğini ifade ederek, "Yollarda çöp dağları vardı, kısa sürede bunların hepsini aştık. Baktılar ki bu adamın istikbali açık, uyduruk bir iddiayla Cumhurbaşkanımızın önüne geçmeye çalıştılar, mahkum ettiler. O mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı, sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lidere sahibiz. Çeşitli engellerle yine önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama birlik ve beraberlikle üstünden geleceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da doğal gaz abonesi sayısının da önemli ölçüde arttığını aktaran Fatih Dönmez, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde ve 510 ilçesinde olmak üzere doğal gaz erişiminin bulunduğunu hatırlattı.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız. Biz bu altyapıyı yaparken, Sayın Binali abimiz tabii ki boş durmadı. O da 6 bin kilometrelik duble bölünmüş yolu 26 bin kilometreye çıkardı. Vatandaşlarımızın trafikte geçen sürelerini azalttı. Şimdi inanıyoruz ki ulusal başarısını İstanbul'da da gösterecek ve başta ulaşım olmak üzere İstanbul'un tüm sorunlarının üstesinden gelecek. Bunun için sizin desteğinize ve tercihinize ihtiyacımız var. İstanbul, dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmet kervanındaki yerini almaya kararlı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. Üsküdar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki
    1. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    2. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer..
    4. Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    7. 300 gündür direnen köylüleri..
    8. Maçın ardından
    9. Milli haltercilerden tarihi başarı
    10. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    11. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    12. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    13. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    14. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    15. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    16. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    17. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    18. Büyükşehir Belediye..
    19. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    20. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    21. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    22. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    23. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    24. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    25. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    26. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    27. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    28. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    29. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    30. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler