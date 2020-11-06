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Gündem Batı’da demokrasinin sadece adı var!
Gündem

Batı’da demokrasinin sadece adı var!

İngiltere’de Brexit sürecinde parlamentonun askıya alınması, Belçika ve Hollanda’daki siyasi belirsizliğin aylarca sürmesi, İtalya’da yaşanan hükümet krizleri ve son olarak ABD’deki başkanlık seçiminde yaşanan kaos, Batı’nın yıllarca mazlum coğrafyalara dayattığı ‘demokrasi’ mefhumunun koca bir yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:06:00 -
Batı’da demokrasinin sadece adı var!

Batı’da demokratik bir anlayışın hiçbir zaman var olmadığı son dönemde peşi sıra yaşanan skandal nitelikteki gelişmeler nedeniyle hiçbir açıklamaya gerek duymayacak kadar kendini belli ediyor. ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde meydana gelen seçim krizleri, haçlı dünyasının demokrasi kavramının içselleştiremediğini gösteriyor. Dünyaya demokrasi ihraç etmek adına mazlum coğrafyalarda terör estiren ülkelerdeki demokrasi tutarsızlığını Akit’e değerlendiren uzmanlar, Batı’nın demokrasiden nasibini alamadığına işaret ediyor. 

Kocaman bir yalan

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Üçüncü dünya ülkesi olarak gördükleri yerlere demokrasi götürme adına emperyalist politikalarını dayatan Batı için demokrasi kocaman bir yalandır. Dünya kamuoyu Batı’da oturmuş bir demokrasi olmadığını ve demokrasi kavramının Batı tarafından çıkarları doğrultusunda kullanıldığını görmüş oldu. Demokrasi küresel baronların bir aracı” ifadelerini kullandı.

Batı’nın demokrasi konusunda sınıfta kaldığını kaydeden Sofuoğlu, “Hiçbir ülkenin demokrasisinin garantisi yok. Son seçimlerde gördük ki demokrasinin beşiği olarak lanse edilen, oturmuş bir demokrasisi olduğu iddia edilen ABD’de günlerdir başkan seçilememektedir. Seçilemediği gibi süreç bir belirsizliğe doğru da sürüklenmektedir. Hakeza İngiltere’de parlamentonun feshedildiğini biliyoruz. Belçika’da, Hollanda da, İtalya’da, İspanya’da kurulamayan iktidarları gördük. Bu bize şunu gösteriyor ki Batı’da ayakları yere basan bir demokrasi yok” şeklinde konuştu.

Sağlam yapıları yok

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Batı’nın demokrasi balonu patladı. Ortadoğu’ya demokrasi götürdüğünü iddia edenler bugün kendi ülkelerinde başkan seçemiyorlar. Sağlam bir demokratik yapılarının olmadığı anlaşıldı. Demokrasi Batı için sadece bir araçtır” ifadelerini kullandı. ABD’deki başkanlık seçimlerine atıfta bulunan Çakır, “Oyların sayımı için yapılan itirazlar, seçimin mahkemeye taşınma süreci vesaire bize gösterdi ki demokrasinin beşiği ABD’de demokrasi içselleştirilememiş. Demokrasiyi kendi ülkesinde doğru bir şekilde uygulayamayan ABD’nin, ‘demokrasi götürmek’ adına özellikle İslam coğrafyasındaki yaptığı zulümler ise halen hafızalarımızda. Demokrasi Batı için sadece bir araçtır” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Gelsinler serefsizler demokrasi neymis AKP'den ogrensinler!

Anaysada serbest olmasina ragmen bariscil gosteriler icin dahi sokaga adima atabilecekler mi bakalim!
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