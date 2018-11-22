Batı'da alkol paniği..



Batı'da gençler ölümüne içiyorlar. Rapor, 20'li yaşlardaki gençlerin 1999'dan beri alkolle ilişkili karaciğer hastalığından ölümlerin %240 arttığını gösterdi.

Siroz, karaciğer hücrelerinin kaybını veya organın kalıcı yaralanmasına yol açan kronik bir karaciğer hastalığı.

En büyük artış 25 ila 34 yaş arası insanlarda görülmüş, bu grupta her yıl yüzde 10 artmış. Gençler karaciğerlerinde geri dönüşü olmayan bir hasara sebep olarak kendilerini ölüme sürüklüyorlar.

Araştırmacılar, siroza bağlı ölümlerin ya da karaciğer yetmezliğinin veya karaciğer yaralanmasına yol açan hasarların, ABD genelinde 1999'dan beri yüzde 65 oranında arttığını söylüyor.

Michigan Tıp Üniversitesi'nden gelen ekip, en büyük artışın her yıl yüzde 10'luk bir artışla 25 ila 34 yaşındakiler arasında olduğunu ve % 240 oranında bir artışla karşılaşıldığını gördü.

Bulguları, beklediklerinin ötesine geçtiklerini söylediler ve sorumlulara, alkol fiyatını yükseltme çağrısında bulundular. Sağlıklı karaciğer dokusu kaybolduğunda karaciğere kan akışı engellenebilir.

Sirozun meydana gelmesinin tek yolu alkol değil elbette. Hepatit B veya C de sebep olabilir.

Erken belirtiler arasında iştahsızlık, yorgunluk ve zayıflık hissi sayılabilir. Durum kötüleştikçe, semptomlar kolayca ateş, kusma, morarma ve kanama ile cildin sararması gözlemlenir.

Her 31.000 Amerikalı sirozdan ölüyor

Verilere göre her yıl yaklaşık 31.000 Amerikalı sirozdan ölüyor. “Alkol yüzünden karaciğerle ilgili hastalıklar için klinikte gördüğüm hasta sayısından gerçekten çok etkilendim” diyor Michigan Medicine'den Dr Elliot Tapper. "Bunlar normalde gördüğünüz bir şey değil, 20'li ve 30'lu yaşlarındaydılar ve çok gençlerdi."

Sirozun sebep olduğu yaygın bir karaciğer kanseri türü olan "hepatoselüler karsinom"dan ölümlerin sayısı kısa dönemde ikiye katlanarak 11.073'e çıktı.

Tapper, “Ölüm oranı genç insanlar için düşündüğümüzden çok daha yüksek” dedi.

“2014'te ortaya çıkan hepatit C için bir tedavi olarak kabul edilen yeni bir ilaçtan umutlanmıştık. Ancak, muhtemelen alkolle ilişkili karaciğer hastalığının ortaya çıkması sebebiyle kontrol edilmeyen bir artış ortaya çıktı”.

Dr Tapper, “60'larınızda öldüğünüzde, beklenti 75 olduğu için yakınlarınız üzülür. Ama 25 yaşındayken öldüğünüzde, bu kelimenin tam anlamıyla ülkenin geleceğinin alkol yüzünden yaralanması demek.

Hem Dr. Tapper ve arkadaşları, acil tedbir istiyor.

Devlete önerdikleri politika stratejileri arasında alkol fiyatlarının artırılmasının yanı sıra alkol tüketimini azaltan ilaçlar gibi tıbbi müdahaleler de var.

Ayrıca alkol tüketimine yüksek vergiler getirilmesini istiyorlar. (Daily Mail'den özetle)