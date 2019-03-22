Batı yine ikiyüzlü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi Diplomasi Enstitüsü Terör Uzmanı Profesör Asylbek Izbairov, Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Bu Müslümanlara yönelik ilk terörist saldırı değil. Rezil Breivik’e ek olarak, Ocak 2017’de, 27 yaşındaki Fransız Kanadalı Alexander Bissonnett’in Kanada’da camiye düzenlediği terör saldırısında altı kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Bugünkü İslami kesim etrafında büyük bir oyun olduğu gerçeğinden endişe duyuyorum” diye konuştu.

“Batıdan yine çifte standart var”

“Terörist eylemin Christchurch’da gerçekleştiğinde aynı Batı medyasının ilk gün bir terörist olarak değil, bir ‘ok’ veya ‘ekofaşist’ olarak sınıflandırılması beni şaşırttı” diyen Izbairov, “Bu tür bir eylem bir Müslüman tarafından (en azından etnik olarak) gerçekleştirilmiş olsaydı, aynı medya otomatik olarak ‘İslami terörizm’ olarak adlandırırdı. Ancak etnik bir Müslüman sadece ortak suçlu olabilir. Batı’nın yaklaşımında her zamanki gibi çifte standart var. Oysa suçluların ve kurbanlarının milliyeti ve dini ne olursa olsun, terörizm her zaman adıyla çağrılmalı” ifadelerini kullandı.

Büyük oyun var

Profesör Asylbek Izbairov saldırılara ilişkin şu tespitleri yaptı: “Bu durumda, bugünkü İslami faktör etrafında büyük bir oyun olduğu gerçeğinden endişe duyuyorum. Bir zamanlar, medya yoluyla, Batı ülkelerindeki bir dizi terör saldırısına, özel olarak “dini” bir renk tonu verdi, ancak bu saldırıların çoğunda bir din faktörü olmamasına rağmen, herşey bu yöne çevrildi. Ve bugün, Yeni Zelanda’da meydana gelen olaylarda, bunun rol oynadığını görüyoruz, birçok Müslüman olmayan, İslam’a ve bilhassa Türkiye’ye karşı olumsuz bir tavır sergiliyor.”

DAEŞ’in ana görevi

İslam dünyasını hedef alan DAEŞ terörünün oluşumuna da değinen Izbairov, “İslam’a karşı sistemik olmayan DAEŞ ve diğer benzer gruplar gibi ‘muhalefet’ aslında Batı neo-sömürgeci politika sistemine en ufak bir tehdit teşkil etmeyen mezhepsel hareketlerdir. DAEŞ’in ana görevi, ‘taklidi salgını’ olan ‘DAEŞ deliliği’ni başlatmaktı. Sonunda, bu viral programın kurbanları çoğunlukla dengesiz bir ruh ve sosyal yabancılaşan insanlardı. Asıl Müslümanlar, DAEŞ’i sistematik olmayan bir doktrin olarak kabul etmesine rağmen, yine de bazı Batı medyaları İslam’a terörizm referansı ile muamele etmeye çalıştı” değerlendirmesinde bulundu.

“Suç, canlı yayınlandı”

Terörist Brenton Tarrant’ın eylemlerinin İslam’a yönelik “klasik” bir terörist saldırısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Izbairov, şunları söyledi: “Terörist tarafından 74 sayfalık bir ‘manifesto’ şeklinde özel bir talep yapıldı. Müslümanlara yönelik bir yıldırma hedefi vardı. Suç, ilginçtir, bir bilgisayar oyununda olduğu gibi Facebook’tan canlı yayınlandı. Ve en önemlisi, şiddet var: suçlu, Yeni Zelanda’daki camilerde düzinelerce masum insanı vurdu.”