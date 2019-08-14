Batı yasakçı, halkı baskıcı

Harun Sekmen İstanbul

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen Avrupa ülkeleri tahammülsüzlüğün ve yasakçılığın merkezi haline gelmiş durumda.

İnsanların en temel hakkı olan inanç özgürlüğünü hiçe sayan Batılı devletler, yasakçı bir tutum benimserken, Haçlı artıkları ise organize bir şekilde camilerimize saldırıyor. Avrupa başkentleri Müslümanların sokaklarda bile başörtüsü takmasını yasaklayan kararlara imza atarken, İslamofobiyi körükleyen liderlerinden cesaret alan Batı insanı ise camilerimize kanlı saldırılar düzenliyor. Almanya, Hollanda, Norveç, Belçika, Fransa ve Avusturya’daki İslam’a yönelik yasaklar, saldırıların da önünü açıyor.

İslamofobi yükselişte

Maddi refahını ve huzuru emperyalist politikalarına borçlu olan Batılı devletler, dünyaya kan ve nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Avrupalı liderlerin yasakçı tutumuyla, Batı insanının Müslümanlara yönelik saldırgan tavrının paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. Peçe ve burkayı yasaklamak için yoğun görüşmelerin sürdüğü Norveç’te, Kurban Bayramını kana bulamak isteyen bir Nazi artığı, camide Kur’an okuyan bir Müslümanın dikkati sayesinde engellendi.

Oslo da El Nur Camii’ne silahlı bir saldırı düzenleyen ve ibadet halindeki onlarca Müslümanı katletmek isteyen 21 yaşındaki Philip Manshaus, Batı insanın İslam’a olan kinin örneklerinden sadece biri.

-Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders (solda), İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık besliyor. Katıldığı mitinglerde özellikle Türkleri hedef alıyor.

Kanlı saldırılar gerçekleştiriliyor

5 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da ise durum çok daha vahim. Son 1 ayda Almanya’nın çeşitli kentlerinde bulunan 29 cami bombalı saldırı tehdidi aldı.

Bu camilerden 7’si fiili saldırıya uğrarken, maddi zarar gördü. 16 Temmuz’da Köln’de Chorweiler Camii’ne yapılan saldırıdan bir gün sonra ise Minden beldesinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Barbaros Camii’ne hain bir saldırı düzenlendi.

9 Temmuz’da Hollanda’da hizmet veren Tilburg Camii’ne, Avusturya’da ise Linz ve Mescid-i Aksa Camilerine organize saldılar düzenlendi. 15 Martta ise Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 Müslüman şehit olmuştu.

İşte Avrupa’nın utanç tablosu

-Önceki gün Norveç’in başkenti Oslo da El Nur Cami’ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Katliam bir Müslümanın dikkati sayesinden engellendi.

-Almanya’da son bir ayda 29 camiye bombalı saldırı tehdidi yapıldı. 7 camiye fiili saldırı düzenlendi.

-9 Temmuz’da Hollanda’nın Tilburg kentinde Hollanda İslam Federasyonuna (NIF) bağlı Milli Görüş Tilburg Camisi’ne saldırı gerçekleştirildi.

-Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırda 49 Müslüman şehit oldu.

-Yukarı Avusturya eyaletinin başkenti Linz’de bir camiye patlayıcı madde atılması sonucu yangın çıkarken, Krems kentinde bulunan Mescid-i Aksa Camii’ne bombalı saldırı yapıldı.

-Almanya, Hollanda ve Danimarka’da; kamu kurumlarında, hastanelerde ve hatta trafikte peçe ve burka giyilmesi yasak. Fransa, Avusturya ve Belçika’da ise örtünme yasağı uzun bir süredir yürürlükte.

-İsviçre, Estonya, Letonya, Litvanya ve Norveç gibi ülkeler ise peçe ve burkayı yasaklamak için harekete geçti.