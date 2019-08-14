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Batı yasakçı, halkı baskıcı

Siyasetçilerinden güç ve cesaret alan Nazi kafası İslâm’a saldırıyor... Kendisinden olmayana karşı amansız bir tutum sergileyen Haçlı zihniyeti topyekûn bir şekilde İslam’a ve Müslümanlara saldırıyor. Batılı devletler peşi sıra İslam’ın emir ve kaidelerini yasaklarken, yönetici kadrolarından güç alan Nazi artıkları ise camilerimize el uzatıyor. Avrupa semalarında yükselen İslamofobik tavır, Müslümanların yaşam hakkının gasp ederken, Batı medeniyetinin despot yüzünü gözler önüne seriyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
Batı yasakçı, halkı baskıcı

 Harun Sekmen  İstanbul 

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen Avrupa ülkeleri tahammülsüzlüğün ve yasakçılığın merkezi haline gelmiş durumda.

İnsanların en temel hakkı olan inanç özgürlüğünü hiçe sayan Batılı devletler, yasakçı bir tutum benimserken, Haçlı artıkları ise organize bir şekilde camilerimize saldırıyor. Avrupa başkentleri Müslümanların sokaklarda bile başörtüsü takmasını yasaklayan kararlara imza atarken, İslamofobiyi körükleyen liderlerinden cesaret alan Batı insanı ise camilerimize kanlı saldırılar düzenliyor. Almanya, Hollanda, Norveç, Belçika, Fransa ve Avusturya’daki İslam’a yönelik yasaklar, saldırıların da önünü açıyor.

İslamofobi yükselişte

Maddi refahını ve huzuru emperyalist politikalarına borçlu olan Batılı devletler, dünyaya kan ve nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Avrupalı liderlerin yasakçı tutumuyla, Batı insanının Müslümanlara yönelik saldırgan tavrının paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. Peçe ve burkayı yasaklamak için yoğun görüşmelerin sürdüğü Norveç’te, Kurban Bayramını kana bulamak isteyen bir Nazi artığı, camide Kur’an okuyan bir Müslümanın dikkati sayesinde engellendi.

Oslo da El Nur Camii’ne silahlı bir saldırı düzenleyen ve ibadet halindeki onlarca Müslümanı katletmek isteyen 21 yaşındaki Philip Manshaus, Batı insanın İslam’a olan kinin örneklerinden sadece biri.

-Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders (solda), İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık besliyor. Katıldığı mitinglerde özellikle Türkleri hedef alıyor.

Kanlı saldırılar gerçekleştiriliyor

5 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da ise durum çok daha vahim. Son 1 ayda Almanya’nın çeşitli kentlerinde bulunan 29 cami bombalı saldırı tehdidi aldı.

Bu camilerden 7’si fiili saldırıya uğrarken, maddi zarar gördü. 16 Temmuz’da Köln’de Chorweiler Camii’ne yapılan saldırıdan bir gün sonra ise Minden beldesinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Barbaros Camii’ne hain bir saldırı düzenlendi.

9 Temmuz’da Hollanda’da hizmet veren Tilburg Camii’ne, Avusturya’da ise Linz ve Mescid-i Aksa Camilerine organize saldılar düzenlendi. 15 Martta ise Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 Müslüman şehit olmuştu.

İşte Avrupa’nın utanç tablosu

-Önceki gün Norveç’in başkenti Oslo da El Nur Cami’ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Katliam bir Müslümanın dikkati sayesinden engellendi.

-Almanya’da son bir ayda 29 camiye bombalı saldırı tehdidi yapıldı. 7 camiye fiili saldırı düzenlendi.

-9 Temmuz’da Hollanda’nın Tilburg kentinde Hollanda İslam Federasyonuna (NIF) bağlı Milli Görüş Tilburg Camisi’ne saldırı gerçekleştirildi.

-Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırda 49 Müslüman şehit oldu.

-Yukarı Avusturya eyaletinin başkenti Linz’de bir camiye patlayıcı madde atılması sonucu yangın çıkarken, Krems kentinde bulunan Mescid-i Aksa Camii’ne bombalı saldırı yapıldı.

-Almanya, Hollanda ve Danimarka’da; kamu kurumlarında, hastanelerde ve hatta trafikte peçe ve burka giyilmesi yasak. Fransa, Avusturya ve Belçika’da ise örtünme yasağı uzun bir süredir yürürlükte.

-İsviçre, Estonya, Letonya, Litvanya ve Norveç gibi ülkeler ise peçe ve burkayı yasaklamak için harekete geçti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
  1. İstanbul
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  15. İslam
  16. Türk vatandaşı
  17. bombalı saldırı
  18. Chorweiler Camii
  19. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  20. Barbaros Camii
  21. Tilburg Camii
  22. Mescid-i Aksa
  23. Yeni Zelanda
  24. Christchurch
  25. Norveç’in başkenti Oslo
  26. Hollanda İslam Federasyonu (NIF)
  27. Milli Görüş Tilburg Camisi
  28. Mescid-i Aksa Camii

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    İnsanları Allahın kelamına çağırabilirsiniz insan hakları diye birşey yoktur Küfür tarafından imal edilmiştir istedikleri değiştirirler Müslüman ise böy eşit bir hak talebinde zaten bulunamaz Müslümanın hakkı hukuku kuran ile tüm insanların hakları ne oldukları neyi hakettikleri kuran ile bildirilmiştir Kurana yüz çevirip kafirden bir hak telinde bulunmayın. Kuramda müslümanın kafirden alcağı bir hak var mı bakın bakalım. Onlar şeytanın dostudur. Onlara tabi olmak boyun eğmek haramdır Onları dost edinmek onlardan olmak demektir Onlar düşman olarak tanımlanmıştır. Zaten dünyadaki müzadele bununla alakalıdır Savaşta şeytanla kafir küfürle mücadeledir. Müslümanın Allahın emrilerini içeren dünyada imtihan için gerekli uyması gereken kuralları vardır Allah öyle kurallar tanımlamıştır Sen anlamazsın cennet ehlinden çıkmışsındır bugün küfrün durumu budur kendilerini cennet ehli zannetmelerinden ve aldanmalarındandır Müslümanım diyen ve büyük günah işleyen ve islamın şartlarını yerine getirmeyenlerde aynı durumdadır Anadili Arapça olan bir İslam ülkesine (Allahın hükümleriyle yönetilen) hicret etmeleri gerektir Allah bölünmeyin buyurmaktadır Küfrün şeytanlar auyanların arasında onlara tabi olmak zorunlu olmakta. Adalet Allahın hükümleridir Yalnız bu adalete boyun eğilebilir. Küfre şirke ki onlar müşriktir papazlarını Allahı bırakıp rab edinmişler Allahın oğlu var demişler ve büyük bir ifitrada bulunmuşlar Kuranı yalanlamakta Allaha yalan isnad etmekte pygamberi ve bütün inananları yalancı kabul etmektedirler Eşit davranmaya iten ise onların ateistlerinin işine gelmesidir. Onlar tamamen inançsız dini motifler düşman dinsiz müşriklerdir Ama tümü kafirler gurubunun üyesidir onun başında cehenneme çağıran şeytan vardır Şeytan Allaha ve inananlara apaçık bir düşmandır Müslümanları kendine boyun eğdirmeye Allaha itaat ettirmemeye büyük günahlar işlemeye kendi yandaşlarını inananlar için ve hak için mücadeleye çağırır Bu kıyamete kadar sürece Allahın hükmü olan dünyanın gerçek yüzüne ait bir düşmanlıktır Kim ona uyar Allahın ipini bırakırsa gerçek şerefini bırakıp onunla cehenneme atılacaktır Allahtan hakkıyla sakının islamın şartları olduğu dinden çıkmamanın kuralları vardır kuranda bildirilmiştir müminlerin vasfı kafirlere karşı onurlu boyun eğmeyen dost edinmeyen ve şiddetli müminlere ise şevkatlidir Dost edinirseniz onlardan yani müşrik olursunuz

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