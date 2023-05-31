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Gündem

Batı yalakaları iyi dinlesin! Almanya'dan gelen gurbetçi her şeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:32:00 - 2023-05-31 11:42:43

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya’dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Bin 400 kilometrelik yolculuk Edirne'de bitti

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 207 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

Cennet Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor

Herkesin Türkiye’yi kıskandığını belirten gurbetçiler, “Türkiye’mi çok seviyorum ve geldiğim için çok heyecanlıyım içim içime sığmıyor. Ülkemizde biraz pahalılık var ama Almanya’da da pahalılık var. Cennet Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor” açıklamasında bulundu.

Memleketimize gelince ruhumuz, içimiz açıldı

Diğer gurbetçiler de Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye’ye gelince ferahlandıklarını anlatan gurbetçiler, “Türkiye’de ay yıldızın altında olmak mutluluk veriyor. Gurbette vatan hasreti çekiyoruz. Memleketimize gelince ruhumuz, içimiz açıldı” şeklinde konuştular.

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Yorumlar

Ad mad yok

Madem öyle gelin burada yaşayın. Burada kazandığınız parayı burada harcayın da görelim. Euro bozdurup burada krallar gibi yaşayan da ülke güzelliyor, peeeh.

hülya

tabii avrupa bizi kıskanıyor.kıskançlıktan çatlıyorlar.
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