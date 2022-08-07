Batı, Türkiye-Rusya iş birliğinden rahatsız oldu: Endişeliyiz!

İngiliz gazetesi Financial Times'a (FT) demeç veren 6 batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin, cuma günü Soçi'de dört saatlik bir toplantının ardından ticaret ve enerji alanındaki iş birliğini genişletme anlaşmasından endişe duyduklarını söyledi.

Bir AB yetkilisi, Türk-Rus iş birliğinin "giderek daha yakından" izlediğini söyleyerek, Türkiye'nin giderek daha fazla Rusya ile ticaret için bir platform haline geldiğine dair endişelerini dile getirdi. Bir diğer yetkili ise, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik davranışını "çok fırsatçı" olarak nitelendirerek, "Türklerin endişelerimize dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Şirketlerimizi Türkiye'den çekebiliriz"

Üst düzey bir batılı yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye'den çekilmeye çağırabileceklerini öne sürdü.

Yetkili, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin, "Türkiye'nin faaliyetlerini genişletmesinin yaratacağı risk ışığında, Batılı firmaları ya Türkiye'deki ilişkilerinden çekilmeye ya da Türkiye ile ilişkilerini küçültmeye çağırarak Ankara'ya karşı harekete geçebileceklerini" söyledi. Ancak bu ifadeler, yasal açıdan durumlarını inceleyen ve iyi bir fikir olup olmadığını sorgulayan diğer bazı batılı yetkililer tarafından reddedildi.

Avrupalı ​​bir yetkili ise, "Bu tür olumsuz eylemlere karşı muhtemelen sert bir şekilde mücadele edecek çok önemli ekonomik çıkarlar var. Türkiye Rusya'ya çok yakınlaşırsa, herhangi bir olumsuz eylemi dışlamayacağız" dedi.

"Türkiye'ye yaptırımlar AB'yi bölebilir"

FT'nin haberinde, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların AB içinde bölünmelere neden olacağı ifade edilirken, bazı üye devletlerin de harekete geçebileceği öne sürülerek, "Örneğin ticaretin finansmanına kısıtlama getirilmesini isteyebilirler veya büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine olan finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" ifadesi kullanıldı.

Üç Avrupalı ​​yetkili, Brüksel'de Türkiye konusunda henüz resmi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek, Soçi'deki tartışmaların tüm detaylarının ve yansımalarının henüz net olmadığı konusunda uyardı.