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Dünya Batı Trakya'daki DEB Partisi, AP seçimlerinde zafer kazandı
Dünya

Batı Trakya'daki DEB Partisi, AP seçimlerinde zafer kazandı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 04:01:00 -
Batı Trakya'daki DEB Partisi, AP seçimlerinde zafer kazandı

Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci oldu.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu.

Seçim sonuçlarını Gümülcine'deki parti merkezinde takip eden üyeler, adaylar ve destekçiler zaferlerini geleneksel davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.

"BİZLER BU SONUÇTAN EMİNDİK"

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, AA muhabirine, "Çok mutluyuz. Bizler bu sonuçtan emindik. Bunu her gittiğimiz yerde söyledik. Bugün de halkımız yine hem davasına, hem de partisine sahip çıktı." dedi.

2014 ve 2019 yıllarında da Rodop ve İskeçe'de birinci parti olduklarını hatırlatan Asafoğlu, Batı Trakyalı Türklerin bugün sandıklara giderek Atina ve Brüksel'e tepkilerini gösterdiklerini söyledi.
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"AZINLIK, ÜLKEYİ YÖNETENLERE ÇOK CİDDİ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Azınlık seçmeninin yüzde 3'lük seçim barajından dolayı milletvekili çıkartamayacağını bilerek DEB'e oy verdiğini vurgulayan Asafoğlu, "Azınlık, ülkeyi yönetenlere çok ciddi bir mesaj gönderdi. Atina'nın, burada yaşayan bir azınlığının olduğunu görmezden gelmekten vazgeçmesi lazım" diye konuştu.

DEB, 2014 ve 2019'daki AP seçimlerinde de Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmasına rağmen ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşamadığından AP'ye milletvekili gönderememişti.

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet, Yunanistan'da 1989'da düzenlenen genel seçimlerde yüksek oy olarak bağımsız milletvekili seçilmişti.

Yunanistan yönetimi, 24 Ekim 1990'da Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara yüzde 3'lük seçim barajı getirmişti.

Partilerin ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşması gerekiyor.

Batı Trakya Türkleri, siyasi temsili engellediği gerekçesiyle yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: AA

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