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Aktüel

Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:00:06 -
Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yarattı.

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolorduya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediye ve köy hakının tatbikat konusunda bilgilendirilmediğine dikkati çeken Delihüseyin, köy sakinlerinin sabah saatlerinde karşılarında silahlı askerlerle karşılaşınca neye uğradıklarına şaşırdığını ifade etti.

Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirten Delihüseyin, "Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlarımız karşılarında silahlı askerleri görünce doğal olarak korku ve endişeye kapıldı." dedi.

Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda olaya tepki gösterdi. Azizoğlu, Doğu Akdeniz'de gergin anların yaşandığı bir sırada Yunan askeri birliklerin Gökçepınar köyünün içinde tatbikat yapmasının köy sakinlerini derinden üzdüğünü vurguladı.

Azizoğlu, mesajında, "Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü kardeşlerimizi ve bilhassa da evlatlarımızı endişelendiren, korkutan bir tatbikatla köyümüzün içine girmesi, kabul edilebilecek bir olay değildir. Kınıyoruz ve saçma buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada ise Gökçepınar'da yaşanan olayın insan ve azınlık haklarını ayaklar altına alan bir skandal olduğu belirtildi.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hangi ülkede askeri birlikler sivil vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir? Kaldı ki burası bir Türk köyü. Anavatanımız ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda askerini sokağa göndererek kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu korkutmak akıl alır gibi değil. Demokrasi ve insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede bunları yaşamak çok korkutucu."

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