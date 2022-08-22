Batı Trakya’da Aşure Günü sevinci! Evladı Fatihan Aşure Günü ile birlik beraberlik mesajı verdi

Yeni Akit Ankara

Batı Trakya Türkleri, bir Aşure Günü’nde daha Gümülcine’de bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kardeşlerimizin Aşure Günü etkinliğine, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Gümülcine Türk Gençler Birliği, “Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü Etkinliği T.C. Gümülcine Başkonsolosu Sn. Murat Ömeroğlu'nun katılımı ile derneğimiz tarafından 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü düzenlendi” açıklamasını yaptı.