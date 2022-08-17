Batı Trakya Türklerinden baskıcı Yunan’a kınama!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Batı Trakya’daki Türk STK’lar ve siyasiler art arda açıklamalarla dinleme skandalına tepki gösterirken, konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, “Batı Trakya Türk Azınlığını asimile etme maksatlı ötekileştirme, önyargılı davranma ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gösterme eylemlerinin devam etmesi üzücü ve kabul edilmez eylemlerdir. Yeni Demokrasi Partisi milletvekili ve Meclis 2. Başkanı Haralampos Athanasiu’nun, bir televizyon programında, azınlık milletvekillerinin ‘Ulusal güvenlik’ nedeniyle gerekirse dinlenebileceği yönündeki açıklamaları, Batı Trakya Türk Azınlığına karşı uygulanan baskı politikalarının açık bir göstergesi ve Türk azınlığa karşı oynanan oyunların dışa vurumudur. Athanasiu’nun bu çirkin söylemlerini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

2. sınıf vatandaş muamelesinin devam etmesi üzücü

Hasan Küçük şunları söyledi: “Batı Trakya Türk Azınlığı olarak çoğunlukla aynı anayasal haklara sahip olduğumuzu düşündüğümüz Yunanistan’da siyaset gündemi, son günlerde dinleme skandalıyla sarsılıyor. Batı Trakya Türk Azınlığını asimile etme maksatlı ötekileştirme, önyargılı davranma ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gösterme eylemlerinin devam etmesi üzücü ve kabul edilmez eylemlerdir. Bizler Batı Trakya Türk Azınlığının bireyleri olarak; hiçbir zaman doğup büyüdüğümüz ve yaşadığımız Yunanistan’ın, ulusal menfaatlerine ters düşecek davranış ve tutum içinde olmadık, bundan sonra da asla olmayız. Bizler birer Yunan vatandaşı ve Batı Trakya Türk Azınlığının ferdi olarak, yaşadığımız ülkemizin anayasasına, hukukun üstünlüğüne sosyal politikalarına hep saygı gösterdik, bundan sonra da saygılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Batı Trakya Türk Azınlığını tehlike olarak gören bu zihniyet şunu iyi bilmelidir ki; bu azınlık insanı hiçbir zaman yaşadığı bu topraklara, ülkesine, bayrağına, kanununa, hukukuna ihanet içinde olmadı, saygısızlıkta bulunmadı. Bizler her zaman doğup büyüdüğümüz bu topraklarda, ötekileştirilmeden yaşamak istiyoruz.”

Dinleme skandalı Yunanistan'ı salladı!

Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis’in telefonunun dinlenmesiyle patlayan skandal, ülkede istifalara neden olmuştu. Başbakan Kiriakos Miçotakis ulusa seslenerek, “Dinleme yasal yapılmış ancak bundan haberim yoktu, haberim olsaydı izin vermezdim” şeklinde açıklamada bulundu ancak, ana muhalefet partisi SYRİZA Lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, Efsyn gazetesinde yayınlanan yazısında Miçotakis’in skandal sonrası siyasi sorumluluğu kabul ederek şerefiyle görevinden ayrılabilmesi için istifa etmesinin son şansı olduğu uyarısını yaptı. Skandalı sulandırmaya çalışan, Lesvos YDP Milletvekili ve Meclis İkinci Başkan Yardımcısı Haralambos Athanasiu ise, azınlık milletvekillerinin ‘ulusal güvenlik’ nedeniyle gerekirse dinlenebileceği yönündeki açıklamasıyla bu kez Batı Trakya Türklerini kızdırdı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu bir kez daha ‘iç düşman’ ilan edildi. Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Haralambos Athanasiu Dinlemeleri haklı ve meşru göstermek adına Batı Trakya’daki azınlık milletvekillerini bu düşüncesine ‘malzeme’ yaparken, Batı Trakya Türk Toplumu’nu da ‘potansiyel düşman’ olarak lanse etmekten ve ötekileştirmekten çekinmedi” dedi.