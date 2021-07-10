Batı Trakya Türkleri 'vazgeçmeyeceğiz' dedi! Yunan ırkçılığına karşı protesto

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Yunanistan Yüksek Yargısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 'İskeçe Türk Birliği' lehine verilen kararı 30 Haziran 2021'de reddettiğini açıklamıştı. Batı Trakya Türkleri, Yunanistan yargısı tarafından alınan kararı protesto etti.

'Adaletsizlik ve haksızlığa karşı'

İskeçe Türk Birliği binası önünde bir araya gelen Batı Trakya Türkleri, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. "Batı Trakya Türk azınlığının varlık mücadelesinde Yunan yargısı ve Yunan yönetiminin kabul edilemez karar ve tasarruflarını tanımadığımızı dünyaya haykırma adına 'Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı sesimizi yükseltiyoruz' diyerek yürekleri birleştiriyoruz." ifadeleri ile başlayan açıklama, "Maalesef bizi yine şaşırtmayan, demokrasi ve hukuk sisteminde kara bir leke olarak yer alacak, Yunanistan Yüksek Yargısı, açıkladığı kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008 yılında İskeçe Türk Birliği lehine verdiği ve 13 yıldır uygulanmasını beklediğimiz kararın uygulanmasını ve İskeçe Türk Birliği'nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini reddetti." hatırlatması ile devam etti.

'Yunanistan adına utanç vericidir'

Haklarının Lozan Anlaşması ile korunmaya alındığını belirten Batı Trakya Türkleri, açıklamalarında, "Neredeyse dünyadaki en uzun hukuk mücadelelerinden biri haline gelen İskeçe Türk Birligi hukuk sürecinde bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararlarının icra edilmesine ilişkin ilgili maddesinin ‘Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.’ hükmü bulunmaktadır. Sözleşmenin açık hükümlerine rağmen AİHM'in İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararın uygulanmaması; Lozan Barış Antlaşması ile emanet edildiğimiz Yunanistan'da, asıl sahipleri olduğumuz topraklarımızda, Yunanistan'ın baskı ve göçe zorlamalarla dayatmaya çalıştığı 'Batı Trakya'da Türk yoktur' politikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan uygulamalardan vazgeçilmemesi endişe verici olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararı uygulama sürecini uzatmaya yönelik Yunanistan'ın bizi hiç şaşırtmayan tutumu demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Yunanistan adına utanç vericidir." ifadelerine yer verdi.

'Türk kimliğimize saygı duyun'

Mücadeleden vazgeçip, boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Batı Trakya Türkleri, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bati Trakya Türkleri garantörümüz anavatanın gücü, desteği, kendi inanç ve değerleri ile Yunanistan'a emanet edilen Türk Azınlık olarak Batı Trakya'da yaşarken milli kimliğini inkara kalkışanlara karşı her zaman birlik ve beraberlik içindeki dik duruşu ile Türk tarihinin onurlu sayfalarında yerini almıştır. Bu vesileyle Yunanistan'a bir kez daha sesleniyoruz. Hakkı, hukuku ve adaleti çok gördüğünüz Batı Trakya Türkleri'ne karşı artık gerçekleri görerek hakkı, hukuku ve adaleti ön planda tutun. Batı Trakya Türk azınlığının haklarını gasptan vazgeçin, gasp edilen azınlık haklarımızı da derhal iade edin ve bizim Türk kimliğimize saygı duyun. Türk azınlık fertleri, idari ve yargısal kararlarla toplumumuzun gönüllerinden asla indiremediğiniz kurumlarımızın tabelalarını yeniden asmaya başladığında, ilk olarak ‘İskeçe Türk Birliği’ tabelasını olması gereken yere asacaktır. Bu mücadeleden ve haklı taleplerimizden yapılan tüm baskılara rağmen vazgeçmeyeğimizi, her zaman olduğu gibi bir kez daha gösteriyor ve bugün bu beklenti içerisinde olanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratıyoruz. Batı Trakya'da yaşan bizler Türk'üz ve Türk olarak var olmaya devam edeceğiz."