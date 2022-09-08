Batı Trakya Türkleri müftüsünü seçiyor

Muhammet Kutlu Ankara

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin 14 Temmuz 2022 tarihinde vefatının ardından İskeçe Türk toplumu yeni müftüsünü seçmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak seçimlerde İskeçe Müftülüğü kadrosunda görev yapmakta olan Mustafa Trampa ve Mustafa Kamu, müftülük için yarışacaklar. 1990 yılından beri Lozan Anlaşmasına aykırı olarak İskeçe ve Gümülcine’de Türk toplumunun seçtiği müftüleri tanımayan ve hukuk dışı bir şekilde müftü atayan Yunanistan, seçim öncesi Türk toplumunu türlü yollarla baskı altında tutuyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, kritik müftülük seçimine ilişkin, Türk toplumunu, kimliğine, dinine, müftüsüne ve gasp edilen bütün haklarına sahip çıkmak üzere 9 Eylül Cuma günü (yarın) İskeçe’de camileri doldurmaya çağırdı.

Türklere seçim çağrısı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu da, “Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliği 1913 Atina Antlaşması ile belirlenmiş ve 1923 Lozan Antlaşması ile garanti altına alınmıştır. Ancak Yunanistan, Türk toplumunun antlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderleri olan müftülerini seçme hakkını 1990 yılından beri ihlal etmektedir. Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin temsilcisi Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) olarak, Batı Trakya Türk toplumunu kendi müftülerini seçme hakkına sahip çıkarak 9 Eylül Cuma günü İskeçe’de camilerde yapılacak müftü seçimine katılmaya çağırıyoruz” mesajına yer verildi.

Türkler müftülerini seçmeli

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Akit’e yaptığı değerlendirmede, “1990 yılından bu yana İskeçe ve Gümülcine vilayetlerinde Türk azınlık cemaatleri tarafından seçilen müftüler, Yunanistan tarafından tanınmasa da Türkler kendi müftülerini azınlık olarak kendileri seçmeleri gerekmektedir. Biz dernek olarak İskeçe’de yaşayan soydaşlarımızın cuma günü (yarın) gerçekleşecek olan seçimlere hür iradeleriyle katılacaklarından, provokatif eylemlere prim vermeyeceklerinden eminiz” dedi.

Kiliseye papaz atamayan hükümet müftü atıyor!

Küçük şöyle devam etti: “1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasına göre Batı Trakya Türk Azınlığı dini liderlerini kendi iradeleri ile seçme hakkına ve hürriyetine sahiptir. Kiliseye papaz atama yetkisi olmayan Yunanistan hükümetinin, Türk azınlığa müftü ataması elbette baskı ve inkâr politikasının ürünüdür. Bu nedenle, müftülükler meselesi Batı Trakya Türk azınlığının en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. Seçtiğiniz müftünüzü tanımam demek, Lozan’ı tanımam demektir, Türk azınlığı tanımam demektir.”