Batı tehlikeye uyandı! LGBT propagandası yapanlara ağır para cezası

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Ülkemizde bir avuç azınlığın aile yapımıza göz dikerek desteklediği LGBT lobisi, Batı'da her gün ayrı bir engelleme ile karşılaşıyor.

Rusya Parlamentosu'nun aldığı karara göre, bundan böyle LGBT propagandası yapan kişi ve kuruluşlara ağır para cezaları uygulanacak.

Parlamentoda kabul edilen yasa tasarısı ile LGBT propagandası yapan sivillere 100 bin ruble, resmi görevlilere 200 bin ruble, medya kuruluşlarına ise 5 milyon rubleye kadar ceza kesilecek.