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Dünya Batı tehlikeye uyandı! LGBT propagandası yapanlara ağır para cezası
Dünya

Batı tehlikeye uyandı! LGBT propagandası yapanlara ağır para cezası

Rusya Parlamentosu, LGBT propagandası yapan kişi ve kuruluşlara para cezası kesilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 23:42:00 -
Batı tehlikeye uyandı! LGBT propagandası yapanlara ağır para cezası

 Yeniakit.com.tr 

Ülkemizde bir avuç azınlığın aile yapımıza göz dikerek desteklediği LGBT lobisi, Batı'da her gün ayrı bir engelleme ile karşılaşıyor.

Rusya Parlamentosu'nun aldığı karara göre, bundan böyle LGBT propagandası yapan kişi ve kuruluşlara ağır para cezaları uygulanacak.

Parlamentoda kabul edilen yasa tasarısı ile LGBT propagandası yapan sivillere 100 bin ruble, resmi görevlilere 200 bin ruble, medya kuruluşlarına ise 5 milyon rubleye kadar ceza kesilecek.

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