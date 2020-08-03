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Dünya

Batı sınıfta kaldı! DSÖ o ülkeyi örnek diye gösterdi

Koronavirüsle mücadelede Batı ülkeleri başarısız oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm dünyayı büyük bir kaos alanına çeviren koronavirüsle en iyi şekilde mücadele eden ülkenin Vietnam olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:07:00 -
Batı sınıfta kaldı! DSÖ o ülkeyi örnek diye gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam'ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

"Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip"

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam'ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, "Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip" ifadesini kullandı.

"Kovid-19'a hiçbir şans tanımadı"

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam'ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19'a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

Tüm nüfusa test yapılacak

Vietnam'da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

Koronavirüs nasıl ortaya çıktı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 18 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

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