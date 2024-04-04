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Dünya Batı Şeria'daki papaz konuştu: Hayatım Filistinliler gibi kabusa döndü!
Dünya

Batı Şeria'daki papaz konuştu: Hayatım Filistinliler gibi kabusa döndü!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:03:00 - 2024-04-04 23:05:35

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan yasa dışı uygulamaların Hristiyanları da hedef aldığı belirtildi.

Ramallah'ın batısındaki Abud köyünde bulunan Meryem Ana Kilisesinin Papazı Talat Avad, "İsrail'in 7 Ekim sonrası uygulamaları nedeniyle diğer Filistinliler gibi hayatım adeta bir kabusa dönüştü" dedi.

Gazze'ye saldırıların ardından İsrail'in yaşadıkları köyün girişini kapattığını, bu nedenle ulaşımda toprak yolları kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan Avad, "Köyün girişinin kapanması ve kontrol noktalarında sürekli teftiş yapılması nedeniyle büyük sıkıntı çekiyoruz. İsrail'in bu uygulamaları yüzünden çok vakit kaybediyoruz. Köyün girişi demir kapıyla kapalı. Girişe kurulan kontrol noktasından ateş edilme korkusuyla kapıya yaklaşamıyoruz bile." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinin de zor durumda kalınca alternatif yollar aradığını belirten Avad, daha öncesinde köye ulaşmak için çok uzun ve yorucu yollardan gittiklerini ancak birkaç hafta önce batı tarafında toprak bir yol açtıklarını kaydetti.

Yolun, köy yakınındaki Yahudi yerleşim birimini koruma amaçlı yapılan İsrail duvarının yanından geçtiğini ifade eden Avad, bu nedenle bu yolun da riskler barındırdığını ve insanların bu yolu kullanırken çok gergin olduklarını söyledi.

Yahudiler Hristiyanların aracını taşlıyor!

Çok sayıda köy sakininin yolu kullanırken Yahudi yerleşimciler tarafından araçlarının taşlandığını belirten Filistinli Papaz, olayların büyüyüp daha tehlikeli bir hal almasından korktuğunu dile getirerek, "En iyisini Allah bilir. Bugün araçlara taş atıyorlar; yarın da bakanlarının kendilerine verdiği silahları kullanabilirler." ifadelerini kullandı.
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Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların benzeri olmadığını vurgulayan Avad, "Hayatımda bugünlerdeki kadar zulmü hiç hissetmemiştim." dedi.

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