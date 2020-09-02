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Aktüel Batı Şeria'daki araçla ezme girişiminde 1 Filistinli ile 2 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı
Aktüel

Batı Şeria'daki araçla ezme girişiminde 1 Filistinli ile 2 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:21:58 -
Batı Şeria'daki araçla ezme girişiminde 1 Filistinli ile 2 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak yaralarken, olayda iki İsrail güvenlik görevlisi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinin güneyindeki Zatara (Tapuah) kontrol noktasında İsrail güçlerinin kimliği açıklanmayan bir Filistinliye ait araca ateş açtığı belirtildi.

Aracın sürücüsünün açılan ateş sonucu yaralandığı, durumunun ise ağır olmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan aynı olayla ilgili yapılan açıklamada ise Filistinli bir kişinin Zatara yakınlarında yol kenarında bekleyen bir polis ve bir askeri önce araçla ezmeye sonra da bıçaklamaya çalıştığı öne sürüldü.

Olayda bir polis ve bir askerin hafif şekilde yaralandığı, söz konusu Filistinlinin vurulduğu dile getirildi.

Yaralanan Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilirken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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