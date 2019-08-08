Batı Şeria'da kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece saatlerinde hakkında kayıp ihbarı verilen bir askerin bu sabah cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşındaki İsrail askerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında cesedine ulaşıldığını belirtti.

Ailesinin dün gece saatlerinde askerle iletişiminin koptuğunu aktaran Adraee, yapılan ilk incelemelere göre "vücudunda bıçak izlerine rastlanan askerin terörist bir saldırı sonucu öldüğünü" ifade etti.

Adraee ayrıca ordunun İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak soruşturma başlattığını açıkladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. "Bu sabah tehlikeli bir bıçaklı saldırı haberi aldık." ifadesini kullanan Netanyahu, "saldırının" faillerinin arandığını belirtti.

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