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Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
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Dünya Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Dünya

Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterilerinde 10 Filistinli, İsrail askerleri tarafından yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 02:53:00 -
Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un Havvara ve Beyta bölgelerinde biri gerçek mermi, 9'u ise plastik mermi ile yaralanan 10 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 89 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Filistin'in Ramallah, El-Bire, Tulkerm, Cenin, Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlenmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin sabah saatlerinde Gilboa Hapishanesinin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği ve bazı tutukluları başka cezaevine naklettiği belirtilmişti.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

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