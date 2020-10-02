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Dünya Batı Şeria’da Filistinli bir genç, İsrailli askerler tarafından gözünden yaralandı.
Dünya

Batı Şeria’da Filistinli bir genç, İsrailli askerler tarafından gözünden yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiye beldesinde İsrail askerlerinin, düzenledikleri baskın sırasında Filistinli bir genç gözünden vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:52:00 -
Batı Şeria’da Filistinli bir genç, İsrailli askerler tarafından gözünden yaralandı.

Sebastiye Yerel Meclis Başkanı Muhammed Âzim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlediği esnada, Filistinli gençlerin askerlere taş atması üzerine olaylar çıktığını açıkladı.

Olaylar sırasında İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 29 yaşındaki bir Filistinli gencin sol gözünden yaralandığını aktaran Muhammed Âzim, yaralanmanın gerçek mermiyle mi yoksa plastik mermiyle mi gerçekleştiğinin bilinmediğini belirtti.

Sebastiye Yerel Meclis Başkanı Muhammed Âzim, yaralı gencin Nablus'taki En-Necah Hastanesi'ne kaldırıldığını ve iyileşme imkanı bulunmayan gözünün ameliyatla alınacağını ifade etti.

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