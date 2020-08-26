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Aktüel Batı Şeria'da, açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi
Aktüel

Batı Şeria'da, açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

Esirlere Destek Ulusal Komitesi Koordinatörü Muzaffer Zevkan: - "İdari gözaltı, Filistin halkını İsrail işgaline direnmekten caydırmak için esirlerimizin boyunlarına musallat edilen bir kılıçtır"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:13:07 -
Batı Şeria'da, açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinli aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevine giren Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki Kızılhaç binası önünde düzenlenen gösteriye açlık grevi yapan tutukluların fotoğraflarıyla katılan eylemciler, tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Esirlere Destek Ulusal Komitesi Koordinatörü Muzaffer Zevkan, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevi yapan dört tutuklu haklarındaki haksız idari gözaltı kararını protesto etmek ve tutuklulara dayanışma mesajı göndermek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Zevkan, "İdari gözaltı, Filistin halkını İsrail işgaline direnmekten caydırmak için esirlerimizin boyunlarına musallat edilen bir kılıçtır." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında koronavirüs vakalarının arttığını vurgulayan Zevkan, İsrail'in, hukuk çalışmaları yapan kurumların en azından tutukluların virüsten korunmaları için sağlıklı bir ortam hazırlaması çağrılarını görmezden geldiğini ifade etti.

Zevkan ayrıca, İsrailli birçok tutuklunun serbest bırakıldığını, Filistinlilerin ise rehin olarak hapishanelerde bırakıldığını söyledi.

Öte yandan, Filistin Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, açlık grevine giren Filistinli tutukluların durumunun kötüleştiği ve 3 haftadır süren açlık grevinden sonra Filistinlilerin idari tutukluluğunun kasıtlı bir şekilde devam ettirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Avfer hapishanesinde 5 Filistinli tutuklunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

- Keyfi tutuklamalara karşı açlık grevine başladılar

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto eden 4 Filistinli açlık grevine başlamıştı. Tutuklulardan Mahir el-Ahres 28, Muhammed Vahdan 19, Musa Zahran 17, Abdurrahman Şuaybat ise 4 gündür açlık grevini sürdürüyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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