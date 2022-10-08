Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu
Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'da Cenin Kampı’na düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu ve 11 kişi de yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin’de 2 gencin işgalcilerin kurşunlarıyla ağır yaralandığı, ardından şehit olduğu belirtildi.
Saldırıda 11 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Cenin Kampı’nda bu sabah düzenlenen baskınlarda işgalciler, eski esir Muhammed Ebu Ziyne’nin evini kuşattı. İşgalciler baskında gazetecilerin ve ilk yardım ekiplerinin kampa girmesini engelledi. Öte yandan gelişmeleri takip etmek isteyen gazetecilerin üzerine de gerçek mermilerle ateş açtığı kaydedildi.
İşgal askerlerinin yoğun bir şekilde ateş açtığı ve göz yaşartıcı bomba attığı ifade edildi. (İLKHA)